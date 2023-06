¡Es cierto! Pausa 'Indiana Jones y los cazadores del arca perdida' en este minuto y verás un gran guiño a Star Wars

Indiana Jones y Star Wars tenían, hasta hoy, un algo que las relacionaba de una manera muy íntima: haber sido ambas producciones originales de George Lucas. Sin embargo, el ocio ha llevado a varias personas a darse cuenta que en la cinta "Indiana Jones y el arca perdida", hay guiños que se hacen a Star Wars y que podrían hasta considerarse históricos.

Es más, usuarios de Reddit han puesto a trabajar todavía más sus mentes para realizar hipótesis sobre una relación entre ambas cintas, específicamente con Harrison Ford, R2-D2 Y C-3PO. ¿En realidad los sith se establecieron en una región desértica de un planeta atrasado y aparecieron de esta manera en la historia de Indiana Jones? Lo averiguaremos.

¿En qué minuto debo pausar 'Indiana Jones y el arca perdida'?

Obviamente el guiño más importante es que Harrison Ford participó en ambas películas. En Indiana Jones fue precisamente Indiana Jones y en Star Wars interpretó a Han Solo. Sin embargo, un guiño especial ha salido a la luz recientemente. Si pausas "Indiana Jones y el arca perdida" en el minuto 66 con 13 segundos, verás este guiño del que te hablamos.

Si no lo logras ver, deberás ser más minucioso, porque es muy evidente. En ese minuto, se ve a Indiana Jones cerca del lugar de descenso del Arca de la Alianza y justo al lado izquierdo se encuentra el guiño a Star Wars. ¿Lo ves? ¡Exacto, son R2-D2 Y C3PO!

El guiño en Indiana Jones a Star Wars en 'Cazadores del arca perdida'. Especial

¿Y? ¿Qué representa ese guiño? ¿Alguna teoría, acaso?

Los usuarios de Reddit se volaron la barda y realizaron un hilo en el que este guiño no era un simple guiño, sino que en realidad sí relaciona a ambas historias y de la siguiente manera. "Como sabemos, los Jedi y, presumiblemente, los Sith, pueden adoptar una forma de fantasma después de la muerte. Los peligros de un malévolo fantasma de un señor Sith son considerables y van desde el espionaje hasta la seducción de padawans al lado oscuro. Entonces, mucho, mucho tiempo después de los eventos en Return of the Jedi, se ha desarrollado un medio para atrapar a estos espíritus de los señores Sith", dicen en esta teoría.

Refieren que aún así, mantenerlos en cualquier lugar de la galaxia conocida sería increíblemente peligroso. "Por lo tanto, el consejo Jedi llamó a R2D2 y C3PO, que se estaban deteriorando, pero aún funcionaban, para una última misión", agregan.

Fue entonces que se llevaron a los señores Sith a una galaxia muy lejana. "En un momento de nostalgia, se asentaron para aterrizar en la región desértica de un planeta atrasado y enterraron el contenedor antes de apagarse, manteniendo para siempre en secreto el lugar de descanso final de los Sith", finalizan. ¿Te convence esta teoría? ¿Eres fan de Star Wars? ¿Qué significado le darías tú a ese guiño? ¡Cuéntanos, te leemos!