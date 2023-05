May the 4th 2023: ¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

“Star Wars” es una de las sagas de ciencia ficción más querida de todos los tiempos, motivo por el cual desde hace algunos años el 4 de mayo se celebra como el Día de Star Wars, pero ¿por qué?

Este 2023 será un gran año para los fans de “Star Wars”, pues se estrenarán producciones esperadísimas como la series de “Ahsoka”, “The Skeleton Crew”, “The Colyte” y la segunda temporada de “Andor”, con Diego Luna.

El amor de Han y Leia a través del tiempo (y la galaxia) 🖤 pic.twitter.com/4vc4qpgLnb — Star Wars (@StarWarsLA) May 3, 2023

Asimismo, se anunció que habrá tres nuevas películas: “Los primeros Jedi”, “Rescoldos del imperio” y “La nueva orden Jedi”, la cual traerá de regreso a Rey y se ubicará 15 años después de “El ascenso de Skywalker”.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

El Día de Star Wars, también conocido como May the 4th, se celebra desde 2011 y fue declarado el día de la saga por los mismísimos fans.

La primera celebración oficial del Día de Star Wars ocurrió ese 4 de mayo de 2011 en el Toronto Underground Cinema, el cual organizó un festival en el que se proyectaron todas las películas de “Star Wars”.

En honor a Paz Vizsla, un verdadero Mandaloriano 😭🫶#TheMandalorian, todos los episodios disponibles, solo en @DisneyPlusLA. pic.twitter.com/FpJbjLMPMS — Star Wars (@StarWarsLA) April 30, 2023

Desde entonces, el 4 de mayo es el día en el que los fans de la saga sacan a relucir su orgullo galáctico y generan eventos donde se disfrazan y hacen actividades referentes a la saga.

Y se llama May the 4th por la similitud fonética con la icónica frase “may the forcé be with you” (“¡Que la fuerza te acompañe!”).