El actor mexicano Diego Luna confesó que por su participación en “Y tu mamá también” llegó a la serie Andor, que protagoniza, e incluso bromeó diciendo que de haber sabido que por esa película entraría al universo de Star Wars se “hubiera encuerado antes”.

“El director (Gareth Edwards) me dijo: ‘Yo te vi en ‘Y tu mamá también’ y quería mucho trabajar contigo’, entonces dices: ‘¿Te cae que eso me trajo hasta aquí?, de haber sabido me hubiera encuerado antes’”, dijo entre risas a los fans que se reunieron con él la noche del lunes para ver tres capítulos de Andor, la serie en la que da vida a Casian, un revolucionario capaz de sacrificar todo por la causa.

Diego Luna dice que "Y tu mamá también" lo llevó a Andor Foto: Álvaro Paulin

Diego Luna, quien es protagonista y productor de esta nueva serie, expresó estar emocionado de volver a la franquicia, pues aseguró que desde niño es fanático de la saga. Además, resaltó que en esta historia se intentó explorar la diversidad cultural que existe en el universo creado a finales de los años 70 por George Lucas: "Definitivamente creo que están haciendo las cosas de la manera correcta en Lucas Films; están justamente haciendo historias que tienen que ver con el mundo en el que vivimos", afirmó.

"Salir a las calles de la Ciudad de México y oír todos los acentos de América Latina... esa diversidad, esa riqueza y la complejidad que también trae esta diversidad, se tiene que ver retratada en las historias que vemos y en eso han sido muy puntuales; en cómo el universo de Star Wars se va renovando", apuntó el actor, quien agregó que durante el rodaje de Rogue One surgieron muchas preguntas con respecto al origen de su personaje, lo que influyó para que este proyecto se llevara a cabo.

Para Diego Luna, la idea de un rebelde revolucionario que está dispuesto a sacrificar todo por la causa le resultaba intrigante no sólo a él, sino a los seguidores de la franquicia, lo que provocó que el estudio se interesara en profundizar en el personaje: "Es un tipo que está completamente solo y nadie tiene el acento que tiene Casian en la película; claramente viene de un lugar del que ningún otro personaje viene", dijo el protagonista.

Diego Luna señaló que lo que más disfrutó de Andor fue trabajar como productor Foto: Álvaro Paulin

Luna refirió que la diversidad que compone a la serie no sólo está frente a las cámaras, sino también en todo el equipo de técnicos y creativos: "En términos diversidad, no sólo está frente a la pantalla, no es una cuestión de cuotas, aquí lo que hay en realidad es un equipo que lo único que festeja es el talento, pero que sí busca esa diversidad para enriquecer el resultado".

El también actor de “Rudo y cursi” indicó que la ciencia ficción es interesante porque permite contar historias haciendo una crítica a problemáticas sociales de una manera indirecta; además, agregó que la referencia a la migración que hay en la serie no tiene que ver exclusivamente con Latinoamérica, pues es un fenómeno que sucede en todas partes del mundo: "No es una cosa que le corresponda o que se le pueda achacar sólo a América Latina, el planeta está lleno de gente moviéndose, buscando las oportunidades que no encuentran donde nacen, huyendo de la violencia, huyendo de la falta de oportunidades y buscando la libertad, buscando un mundo mejor".

Diego Luna señaló que lo que más disfrutó de este proyecto fue trabajar como productor, pues pudo seguir de cerca el trabajo de Tony Gilroy, showrunner de la serie, y del resto del equipo creativo: "Acompañarlo a él, a los diseñadores de vestuario, al diseñador de producción y ver todos los espacios y a toda la gente que trabaja con las criaturas y los droides, todo eso fue un proceso maravilloso".

Andor estrena este 21 de septiembre sus primeros tres capítulos y el resto de los episodios se estarán liberando en tandas de tres a través de la plataforma Disney plus. Diego Luna asegura que lo recomendable es ver los capítulos de tres en tres, como si se tratara de una película de una hora y cuarenta y cinco minutos. Además, reveló que pronto se comenzará a filmar la segunda temporada.

