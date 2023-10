¿La película Five Nights at Freddy's la pueden ver niños? Esta es su clasificación

Five Nights At Freddy's es una de las películas más esperadas, ya que está basada en el videojuego del mismo nombre, pero había una incógnita, sobre si la cinta sería tan violenta como lo es el juego.

Sin embargo, la directora de la película explicó que el filme cuenta con las muertes, pero decidió presentarlas de distintas formas para que fuera más amplio el público al que pudieran llegar.

Emma Tammi, la directora de la película Five Nights Ar Freddy’s, informó que la cinta es clasificación PG-13, es decir, que la pueden ver a partir de los 13 años en adelante.

La cineasta explicó en una entrevista para Inverse por qué decidió que la película la pudieran ver los niños de 13 años en adelante, pues indicó que al ser una cinta basada en un videojuego hay muchos menores que actualmente lo están jugando y no quiso excluirlos al volverla una película de violencia explícita.

"Y si bien en muchas películas de terror es muy divertido ver todas las tripas y la sangre, también es muy divertido descubrir formas creativas de contar esas muertes sin mostrar todos los detalles. En algunos casos, nos hemos apoyado en las sombras, en las siluetas o en el diseño de sonido para hacer que el momento fuese impactante sin necesidad de enseñar sangre", dijo la directora.

Esta ha sido una de las cosas con las que mejor me lo he pasado rodando Five Nights At Freddy's y me alegro de haber optado por mantener una clasificación de PG-13 porque hay muchos jugadores jóvenes del videojuego y no queríamos excluirles