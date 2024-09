Pepe Aguilar admite que la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal fue 'muy rápida' | VIDEO

Pepe Aguilar no se cansa de dar polémicos detalles respecto a la reciente boda de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal. Ahora, señaló que el casamiento fue precipitado en su opinión y compartió los detalles sobre el momento en que entregó en el altar a su hija al cantante de regional mexicano que se ha hecho fama de mujeriego.

Fue hace poco que Pepe Aguilar reveló que su yerno no puso ni un peso para la boda con Ángela Aguilar, lo que dejó ver a Chrsitian Nodal como una persona sumamente tradicionalista y hasta avara, ya que al parecer no se ofreció siquiera a ayudar con los pagos de la costosa ceremonia.

Hay muchas dudas sobre cómo vivió el cantante de 'Prometiste' la boda de su hija, pues se ha hablado largo y tendido de como Nodal no sería de la simpatía del patriarca de la dinastía Aguilar. Ahora, ha roto el silencio sobre cómo la pasó en la ceremonia.

Pepe Aguilar dice que quedó 'en shock' por la rápida relación de su hija con Nodal

Durante el escandalo por la relación y boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, la familia decidió manejar la situación con total hermetismo, ya que el 'hate' que le caía a la parejita no era poca cosa. Recordemos que hace menos de un año, Nodal había tenido una hija con la cantante argentina Cazzu, cuyo noviazgo terminó solo dos semanas antes de que Ángela anunciara su nueva relación con 'El Forajido'.

No pasó más de un mes antes de que la nueva parejita decidiera unirse en matrimonio, lo que hizo que el público sospechara de un posible embarazo de parte de la cantante, pues no se explicaban porqué se precipitarían tanto para casarse.

Al parecer, el mismo Pepe Aguilar es consciente de que la relación entre los jóvenes se dio muy rápido y que la boda fue precipitada, cosa que lo dejó completamente en shock, así como al resto del público, pues es difícil entender porqué había tanta prisa.

"Fue muy rápido el noviazgo de Ángela con Christian, fue muy rápida la decisión de quererse casar y eso sí fue un shock, pero ya a la mera hora ya no, pensé que iba a llorar, dije: 'uy no vaya a ponerme a llorar'", contó el famoso en una reciente entrevista con CaracolTV.

Pepe recuerda que lo conmovió que pusieran una canción que Flor Silvestre le cantaba a Antonio Aguilar, lo cual le generó tristeza pero también "alegría por ella", pues aseguró que estaba haciendo "lo que quería hacer". Además, señaló que no le dijo nada a Nodal al entregarle a su hija en el altar, pero con la mirada le dio a entender que tenía su bendición, así como una pequeña advertencia.

Los usuarios no se tardaron en comentar sobre las declaraciones de Pepe Aguilar, recordando la proximidad del fin de la relación de Nodal con Cazzu y el inicio de su romance con Ángela Aguilar.

"El noviazgo no fue rápido. Ellos ya se andaban viendo aún Nodal estando con Cazzu. por eso se casaron rápido", "ella era la amante", "no aclare porque más oscurece" y "ese no era noviazgo, ella era la otra", son algunos de los comentarios en redes sociales al respecto de las nuevas declaraciones de Pepe Aguilar.