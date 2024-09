Peso Pluma confiesa que extraña 'salir a la calle sin que nadie me conozca'

Peso Pluma, famoso cantante de corridos tumbados que muy posiblemente se estén escuchando en el Culiacanazo, reveló su sentir que más le pesa desde que es famoso, pues el famoso confesó que extraña aquellos días sin fama ni gloria en los que podía salir a la calle y a cotorrear sin que la gente lo reconociera y hostigara.

Así lo dio a conocer Hassan Emilio a los integrantes del podcast Agushto Papá, donde uno de los entrevisadores le preguntó: "Fueron a un juego de baseball hace tiempo con Estebán, andaban así libres, no los reconocía nadie. ¿Piensas en esos tiempos? ¿Extrañas algo?".

Ante ello, Peso Pluma se agüitó y le dijo: "Pues sí extrañó eso: salir a la calle sin que nadie me conozca, ir a los tacos, muchas cosas… Pero son pros y contras".

"Uno sabe que eligió esta vida y ya estamos adentro, hay que echarle chinga…, de todos modos ya estamos humeando", abundó el creador del soundtrack del Culiacanazo.

"Es cansado, pero creo que me acostumbré. Con tanto trabajo que tuve el año pasado… de los 365 días, trabajamos tres cuartos más de la mitad, y creo que conforme pasó el tiempo me fui acostumbrando poco a poco", añadió Peso Pluma.

No obstante, el famoso afirmó que le "encanta andar de gira, pisar ciudades diferentes. La neta, creo que era una nueva etapa la que había que abrir. Con Éxodo ese es el concepto, del álbum y del tour, que fuimos los que abrimos esa puerta para una nueva etapa, una revolución en la música mexicana junto con la ayuda de otros artistas", añadió.

Hassan Emilio añadió sobre su nueva imagen: “Creo que quería ese cambio, necesitaba ese cambio, lo hice porque quise hacerlo. No sé si vieron en Jimmy Fallon que hasta dije que no me gustaba, me daba un calorón de la ve…, pero más que nada era para los niños, porque amaban esa imagen".