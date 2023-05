Peso Pluma responde a Pepe Aguilar por hacer menos su éxito mundial ¿Se enojó?

El cantante Peso Pluma habló de la polémica en la que Pepe Aguilar hizo menos su éxito mundial, y así fue como le contestó al intérprete de “Por mujeres como tú”.

Peso Pluma fue abordado en el aeropuerto y ahí señaló que hay música para todos los gustos, pero resaltó la idea de que los jóvenes se están abriendo camino gracias a su talento en los corridos tumbados.

Ya vieron que si hay de dónde agarrar, ya vieron que si hay talento y sobretodo muchas ganas de jóvenes mexicanos de salir adelante… Al fin al cabo es música y va a haber gente que le guste y gente que no le guste Peso Pluma

Además, se le cuestionó directamente sobre los comentarios de Pepe Aguilar en los que dijo que era fácil lograr el número 1 en Spotify porque el 60 por ciento de los oyentes de la plataforma son mexicanos.

Peso Pluma no quiso entrar en polémica y aseguró que no iba a hablar de ese tema: “Sin palabras, yo no tengo nada que ver ahí”.

A diferencia de Natanael Cano, quien se enfrentó a Pepe Aguilar porque el líder de la dinastía Aguilar dijo que no le gustaba su música y se enfrascaron en una guerra de declaraciones.

Actualmente Natanel Cano se disculpó con Pepe Aguilar y reconoció que no respondió bien en aquella ocasión por falta de madurez.

Fans aplauden que Peso Pluma no entrara en polémica

Los fans de Peso Pluma aplaudieron que el cantante no haya caído en la provocación y se haya mantenido fuera del escándalo.

“Muy bien contestado”, “Bravo, buena respuesta”, “Todo México está con Peso Pluma y Pepe Aguilar pues que se largue a Argentina”, “Muy inteligente, excelentes respuestas”, señalaron los usuarios.