Peso Pluma tiene guardaespaldas de la CIA, tras amenazas que recibió en Tijuana

El cantante Peso Pluma parece que se tomó muy en serio las amenazas que recibió en Tijuana, de parte de un grupo criminal, por las cuales tuvo que cancelar el show en esa ciudad norteña de México.

El mánager del cantante de “Ella baila sola” reveló, en una entrevista para The New York Times, que el artista, cuyo nombre real es Hassan, trae mucha seguridad para protegerlo.

“Quiero asegurarme de que no solo está protegido económicamente, sino que también nos ocupamos de su salud mental y física. Y, por supuesto, de su seguridad. No puede ir a ningún lugar sin tener un montón de seguridad: no lo dejo”, dijo George Prajin, representante de Peso Pluma en la entrevista con el reconocido medio estadounidense.

En ese sentido, el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante reveló que Peso Pluma trae una infinidad de guardaespaldas que no lo dejan ni a sol ni a sombra y están tan preocupados por su seguridad que hasta tendría elementos de la CIA en su equipo de seguridad.

“Me estaban contando que trae un ejército cuidándolo, ¿pues cómo no?, es el artista global más escuchado del mundo junto con Bad Bunny hoy por hoy. Trae a 50 personas cuidándolo, es un ejército cuidando al señor Peso Pluma. Imagínense nada más que de los 50 elementos de seguridad hay 5 de la CIA de Estados Unidos", mencionó el periodista.

Peso Pluma Foto: Especial

“Yo creo que después de una amenaza como la que tiene del Cártel Jalisco Nueva Generación, si está como para que te cuiden y si tienes el dinero pues que te cuiden, pero, pues es demasiado”, explicó Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, el periodista mencionó que la seguridad de Luis Miguel y Alejandro Fernández es superada por mucho por la de Peso Pluma.

Peso Pluma cobra más que Luis Miguel

Asimismo, Gustavo Adolfo infante mencionó que la fama que maneja Peso Pluma es tanta que hasta cobra más que Luis Miguel por show, aseguró que Hassan Kabande cobra 2.5 millones de dólares por concierto, es decir, alrededor de 45 millones de pesos.