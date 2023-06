Piqué está en la CDMX y lo captan en un lujoso restaurante... sin Clara Chía

Gerard Piqué, el ex de Shakira, fue captado en la Ciudad de México paseando y yendo a lujosos establecimientos, pero sin su novia Clara Chía Martí.

Fue a través de redes sociales en donde los fans han compartido imágenes de sus encuentros con el enemigo y padre de los hijos de Shakira, los cuales han ocurrido principalmente en plazas comerciales y restaurantes.

Piqué y Clara Chía. Especial

Uno de los lugares en los que Piqué fue grabado por la gente fue en el restaurante Salazar, ubicado en Paseo de la Reforma.

Em tal imagen se ve al futbolista parado mientras está acompañado de otros hombres, con los que estaba platicando.

Piqué en la CDMX. Especial

Otro de los internautas reveló que Piqué está hospedado en el hotel Presidente Intercontinental, en Chapultepec Polanco, y que es conocido como uno de los más lujosos de toda la Ciudad de México.

"Tengo una comadrita amiga íntima mía, que trabaja en el hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México y qué creen, me dijo que está hospedado el mismísimo Gerard Piqué, el ex Shakira", escribió.

Gerard Piqué no ha revelado los diversos motivos que lo trajeron a la CDMX, pero fans especulan que el famoso ex novio de Shakira visitó tierras aztecas para dialogar con su socio Oriol Querol y expandir su Kings League.

"Gerard Piqué y Oriol Querol en México. Foto de hace unos días en el que se reunieron para hablar de la expansión de la Kings League", escribió el medio Universo Kings League.