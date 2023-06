Alan Estrada defiende a los ricos que murieron en el Titán: 'cada quién hace con su dinero lo que quiera'

Tal parece ser que Alan Estrada es una de esas personas que defienden a los magnates y millonarios, pues el famoso despotricó en contra de toda la gente que se burló y criticó a los tripulantes del Titán, el submarino que implotó por intentar llegar a los restos del Titanic.

En entrevista con el programa “Chismorreo”, Alan estrada habló respecto a lo ocurrido con el Titán y la polémica que se ha generado en redes.

Lo que más recuerdo del video de su expedición al titanic de @alan_estrada @alanxelmundo es esto pic.twitter.com/jGCqqoFtaC — . (@CrudoyCursi) June 21, 2023

El youtuber primero envió sus condolencias para el piloto del navío y director ejecutivo de OceanGate Expeditions, Stockton Rush; y los pasajeros y magnates Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding, y Paul-Henri Nargeolet, quienes murieron aplastados luego de que el submarino implotó por la presión que el océano ejerció en el Titán.

Tras ello, Alan Estrada defendió a los ricos por despilfarrar su dinero en cosas peligrosas, además de que celebró que OceanGate Expeditions haya apostado por las exploraciones oceánicas y dijo que cuando él hizo el viaje todo le parecía completamente profesional.

“Yo lo que he hecho es viajar por el mundo pero nunca en mi vida había formado parte de una expedición de este tipo. Al llegar a ese barco y con ese sumergible, me sorprendió todo, a mis ojos inexpertos todo me parecía muy profesional”, dijo.

Ni Alan Estrada se atrevió a tanto 🤣 pic.twitter.com/IjK2KUUZwx — Ardillí. 🐿🚲 (@ardillawer) June 21, 2023

Alan Estrada agregó que cada una de las personas que se subieron al Titán sabían que podrían tener una muerte horripilante.

“En tema de seguridad nosotros sabíamos lo riesgoso que era. Estábamos conscientes del riesgo que estábamos tomando. Todas las personas que forman parte de la expedición lo saben”, pronunció.

“Al final cada quién hace con su tiempo y su dinero lo que quiera, no le debes dar explicaciones a nadie”, dijo defendiendo a los millonarios. “A mí, cuando fui, me pareció muy inspirador”, remarcó Alan Estrada.