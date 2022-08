Entre porras, alegría y musicales rinden homenaje a Silvia Pinal

El Palacio de Bellas Artes, magno recinto cultural del país, abrió de par en par su puertas para rendir homenaje a la diva del cine mexicano Silvia Pinal, matriarca de una de las dinastías artísticas más importantes del país y quien ha demostrado lo que “una mujer puede hacer”, tal como ayer reconocieron tanto sus hijas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, como los colegas y fans que demostraron su cariño a la artista a través de aplausos y porras.

La festejada, como niña que ha esperado durante un largo tiempo un regalo, lucía emocionada: mandaba besos y abrazos; o movía con entusiasmo sus manos.

Me siento sumamente emocionada por lo que esta noche representa para todos los mexicanos, una noche de remembranza y de fiesta, de reconocimiento a la gran diva de nuestro cine, teatro y televisión, mi madre, la gran diva Silvia Pinal

Sylvia Pasquel, Hija y actriz

“Me siento tan emocionada en estos momentos, me siento llena de cosas, siento que me quieren, ver el teatro lleno que lo amo tanto”, dijo Silvia Pinal, desde el escenario y en silla de ruedas, casi al final del tributo en su honor. Tenía un semblante alegre y aunque le costaba trabajo hablar demostraba su emoción sonriendo o moviendo sus manos como en una danza.

Stephanie Salas interpretó ¡Qué tal Dolly! Foto: Cuartoscuro

“Chiquitibum a la bim bom ba, a la bio a la bao a la bim bom ba, Silvia, Silvia, ra, ra ra”, le gritaban los asistentes en el Palacio de Mármol. La artista no daba crédito y Alejandra Guzmán le explicaba que esas porras eran para ella y la Pinal sonreía.

En un arrebato de emoción, luego de que le entregaran un reconocimiento a su madre, Alejandra Guzmán se hincó ante ella y le dijo un conmovedor mensaje: “No me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, por todas las cosas que nos has demostrado que una mujer puede hacer, porque tú has hecho más que eso, has logrado todos tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer, como artista, como madre, como lo que te conozco”.

Alejandra Guzmán, Hija y cantante

Por su parte, Sylvia Pasquel, afirmó sentirse emocionada por el homenaje:”Es una noche de remembranza, de fiesta, una noche de reconocimiento a la gran diva de nuestro cine, teatro y televisión: mi madre, Silvia Pinal”, declaró entre aplausos.

A las 19:05 horas, la diva de México entró a la sala principal del Palacio de Bellas Artes entre aplausos y ovaciones junto a sus hijos Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. La actriz agradeció efusivamente las porras de los presentes que gritaban: “¡Sí se pudo!”

Bianca Marroquín cantó “Yo soy la juventud”. Foto: Cuartoscuro

Las luces del recinto se apagaron y al fondo del escenario se proyectó una foto de juventud de la actriz en blanco y negro. Diana Bracho se hizo presente para darle la bienvenida a la homenajeada narrando algunos de los pasajes de la vida de la Pinal.

Mi chivis preciosa, alma gemela y persona favorita, qué más te puedo decir, sabes lo que significas para mí, estoy superfeliz de formar parte de este homenaje, no nada más eres una gran actriz, también una gran persona, por eso todos te quieren

Michelle Salas, Nieta

“Bienvenida Silvia Pinal”, dijo en una parte de su mensaje y la actriz, quien en dos semanas cumplirá 90 años, desde uno de los palcos del recinto alzó los brazos emocionada, al lado de ella la acompañaban Pasquel y Guzmán.

Como parte del tributo para la también actriz de teatro musical, referente de la televisión y productora, se proyectaron fragmentos de Viridiana, cinta dirigida por el aclamado director de cine Luis Buñuel y protagonizada por la diva.

La directora del INBAL le entregó un reconocimiento. Foto: Cuartoscuro

La Palma Oro con la que fue reconocida la aclamada cinta fue prestada por la familia para que el público la pueda admirar, anunció Bracho, por lo que los asistentes aplaudieron y Silvia Pinal, quien eligió para la ocasión una blusa y saco negro con detalles en color dorado, agradeció el gesto mandando besos.

El tributo incluyó una charla en torno a la carrera de la protagonista de El ángel exterminador. Los críticos de cine Leonardo García Tsao y José Antonio Valdés, reconocieron el talento y el amplio rango actoral de la artista, además de su belleza física. Al fondo se podía ver el retrato que el muralista mexicano Diego Rivera hizo para ella, y que, de acuerdo con Pinal, el pintor le regaló.

Después, Pasquel subió al escenario para recordar las colaboraciones de su madre con Buñuel y las cintas en las que participó con estrellas como Tin Tan, Pedro Infante y Antonio Aguilar. También reconoció su trayectoria en el teatro y las colaboraciones con el actor Ignacio López Tarso, su hija Alejandra Guzmán y su nieta Michelle Salas.

Fans esperaron para entrar al Palacio de Bellas Artes. Foto: Cuartoscuro

El homenaje a la diva continuó con la participación de Stephanie Salas, quien apareció en el escenario con un vestido rojo y un sombrero de plumas para cantar temas emblemáticos del musical ¡Qué tal Dolly!, acompañada de 10 integrantes de la Compañía Nacional de Danza.

Señora Pinal, la respeto, la admiro y quiero muchisimo, la felicito por este gran y merecidisimo homenaje nacional que le rinde el Instituto Nacional de Bellas Artes, la abrazo con todo el corazón y con todo el cariño con motivo del próximo cumpleaños

Angelica Aragón, Actriz

Asimismo, Alan Estrada, Fela Dominguez y Bianca Marroquín rindieron tributo a la actriz con majestuosas interpretaciones de los musicales MAME y ¡Qué tal Dolly!, con los que hizo historia Pinal, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Emilio Arana.

Al final Bianca Marroquín le dedicó unas palabras: “En nombre de todas las mujeres que decidimos dedicarnos al teatro musical te doy las gracias por tu disciplina… la energía que nos contagias y tu inagotable vitalidad”.

Entre las personalidades que se dieron cita en el magno homenaje estuvieron Yolanda Andrade, Ignacio López Tarso, Itatí Cantoral, Carla Estrada, Susana Zabaleta, Nicandro Díaz, Arcelia Ramírez y Amparo Garrido. Además de Gabriela de la Garza, Humberto Zurita y Blanca Guerra.

La actriz Itatí Cantoral desfiló por la alfombra roja. Foto: Cuartoscuro

Recibe cariño de sus fans

Afuera del magno recinto cultural del país desde temprana hora, fans de todas las edades y de distintos puntos de la Ciudad de México, incluso de otras entidades, como Guanajuato, Estado de México y Querétaro, esperaban para ingresar.

Aguardaban entre anécdotas, como cuál era su película favorita de la diva del cine —las más mencionadas sin duda eran Viridiana y El ángel exterminador—, o rememoraban cuando la veían en el programa Mujer, cosas de la vida real. Otros contaban a su vecino de fila la ocasión en que habían tenido la oportunidad de conocer a Silvia Pinal y otros más, la emoción de poderla ver en vivo en el homenaje.

La actriz Arcelia Ramírez fue otra de las invitadas. Foto: Cuartoscuro

Algunos seguidores esperaron una o dos horas, y pero hubo quienes como la señora Patricia Alonso, estuvieron hasta ocho horas, sin importar el calor de la tarde y temiendo que lloviera. “Tenía muchas ganas de ver a Silvia Pinal, la admiro mucho, es una importante artista, hermosa, me encantaron sus obras de teatro, cómo bailaba, sus películas. Me da gusto venir a su homenaje en vida, estar aquí, no importa que haya estado bajo el sol”, dijo en entrevista con La Razón.

Nos da mucho gusto al mundo de los actores el homenaje a una gran actriz como Silvia Pinal; si son figuras se les debe hacer un homenaje en vida

Erik del Castillo, Actor

Como la Ciudad de México puede ser tan surrealista, ya lo decía André Bretón, incluso entre los seguidores de la actriz había un imitador de Juan Gabriel, quien el domingo había ido a Garibaldi a recordar al Divo de Juárez y no quiso perder la ocasión para rendir homenaje a la también productora.

“Todo lo que me agradó de ella fue en Mujer, casos de la vida real, no me perdía ese programa, por eso me quedé para celebrar a nuestra diva en México. Es lo más importante que se tiene que hacer para los grandes, qué mejor que en vida, porque los homenajes se los hacen cuando fallecen, pero qué mejor que ella pueda sentir el aplauso y abrazo de todos los mexicano”, dijo a este diario Juanga, El espejo de Juan Gabriel, antes de ingresar al Palacio de Bellas Artes, donde se dispusieron 640 lugares para el público en general.

Como parte del tributo, el Palacio de Bellas Artes presenta Poética de una vida, Silvia Pinal, visión, cine y recreación, donde se exhibe la Palma de Oro de Cannes que ganó por Viridiana. Foto: Cuartoscuro

Mientras se acercaba la hora del inicio del homenaje, entre el trajín de las salidas del trabajo en oficinas de la capital del país, transeúntes, curiosos y fans de corazón se congregaban en la explanada del Palacio de Mármol tras las vallas que se coloraron, con el fin de ver a los artistas y celebridades que llegaban; si tenían suerte se tomaban fotos con ellos.

Las ropas elegantes de los invitados especiales contrastaban con los atuendos oficinistas o domingueros del público que esperaba ver a una celebridad. Aplaudían o saludaban si se acercaban las cámaras de alguna televisora; y para aguantar el hambre, no faltó quien comprara “dulces de los que comía Silvia Pinal”, porque así también es el ingenio mexicano, los vendedores ambulantes aprovecharon la ocasión para subir sus ventas del lunes, un inicio de semana de regreso a clases y también de homenaje a una de las artistas más importantes de México y quien encabeza la Dinastía Pinal.