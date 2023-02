Premios Grammy 2023: ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia hoy?

Bad Bunny está a punto de hacer historia en los Premios Grammy 2023, el cantante puertorriqueño representa a toda la comunidad latina en esta ceremonia que se lleva a cabo este domingo 5 de febrero.

¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Premios Grammy 2023?

Benito, nombre real de Bad Bunny, es el primer cantante de música en español en tener un disco nominado como Álbum del Año en los Premios Grammys 2023, y se trata de su disco Un verano sin ti, el cual fue lanzado el 6 de mayo de 2022, contiene 23 temas, incluyendo colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro, The Marías y Jhay Cortez.

Si Bad Bunny gana este galardón en los Premios Grammy 2023 significaría una gran victoria en el mercado estadounidense y global para la música en español, latina y en especial el ´genero urbano, demostrando su impacto a nivel mundial.

Sin embargo, Bad Bunny compite en la categoría de Álbum del Año de los Premios Grammy 2023 contra ABBA (Voyage), Adele (30), Beyoncé (Renaissance), Mary J. Blige (Good Morning Gorgeous), Brandi Carlile (In These Silent Days), Coldplay (Music of the Spheres), Kendrick Lamar (Mr. Morale and the Big Steppers), Lizzo (Special) y Harry Styles (Harry's House).

Bad Bunny se enfrenta a artistas que tienen trayectorias más largas que la suya, pero si gana vencería a estrellas internacionales.

En 2020 fue reconocido en los Grammys con el premio a Mejor Disco de Pop Latino o Urbano por YHLQMDLG, y en 2021 ganó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana.