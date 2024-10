¡Épico! Así regresó Cher a los escenarios en el Victoria's Secret Fashion Show | VIDEO

Majestuosa, deslumbrante, cautivadora, ecléctica, apasionada. Cher no podía regresar de otra forma a los escenarios. Su presentación durante el Victoria's Secret Fashion Show nos dejó con la boca abierta, y nos demostró por qué Cher sigue siendo una de las mayores exponentes de la música de los 80, que supo, además, cómo mantenerse vigente durante muchos años.

A los 78 años y tras seis de ausencia, Cher se presentó en Nueva York, luciendo una figura espectacular, con el glamour que la caracteriza, acompañada también de Lisa, de Backpink y de Tyla.

Vale completamente la pena que te quedes a ver el video con el que cerró el desfile, porque tenía que ser ella y sólo ella, quien despidiera el show de este martes en Nueva York, enmarcando el desfile de modelos de la talla de Bella y Gigi Hadid, Kate Moss, Alessandra Ambrosi, entre otras.

El regreso de Cher, tras seis años de ausencia

Fueron dos canciones las que Cher interpretó en este regreso a los escenarios, el cual sirvió como marco del Victoria's Secret Fashion Show, en Nueva York.

La cantante interpretó un par de éxitos que la encumbraron en distintas etapas de su carrera profesional: Strong Enough, lanzada en el año 1999, además de Believe, un himno que llegó para quedarse desde aquel 1998 en que fue lanzada como parte del disco del mismo nombre.

Apenas en septiembre de este año se dio a conocer que Cher participaría en el desfile, pero no como un acto cualquiera, sino honrándola también como la "madre de la moda", un título que claramente le queda muy bien a la también actriz.

También regresó el Victoria's Secret Fashion Show

El de Cher no fue el único regreso, pues el desfile como tal, no se había realizado desde el año 2019, cuando se tomaron una pausa luego de las protestas del público por reclutar a modelos demasiado delgadas, que no representaran un poco de inclusión.

En mayo de este año, publicaron un mensaje en su cuenta de Instagram, en donde revelaron que después de haber escuchado los comentarios, el show estaba listo para presentarse de nueva cuenta, para reflejar lo que son ahora como marca.

En el desfile no sólo participaron las hermanas Hadid, sino también otras modelos como Carla Bruni, Victoria Ceretti, Adriana Lima, Irina Shayk, Kate Moss y más.

