¿Cuál fue el primer pase de Free Fire? Te contamos todo lo que sabemos de él

Free Fire es uno de los videojuegos más exitosos en los últimos años, ya que su adaptabilidad al ser un juego que se puede disfrutar en diversos tipos de celulares, abre la posibilidad de que muchos usuarios se puedan divertir entre amigos, parejas o en soledad, por horas en el gran universo de este clásico juego estilo battle royale.

El videojuego salió en 2017 y se convirtió en el juego movil más descargado en 2019. Basicamente, consiste en 50 jugadores que caen desde un paracaídas en una isla o diversos lugares en busca de armas y equipamiento para matar al resto. A pesar de que se puede jugar con los elementos que el juego te da, muchas veces el público gusta de usar pases de batalla.

¿Qué es un pase de batalla en Free Fire?

Como sucede con la mayor parte de los videojuegos de estilo battle royale, un pase de batalla sirve para modificar aspectos de tu personaje en particular, al conseguir una diversidad de armas y skins que no son usuales y que son exclusivas de quienes compran esta mejora. Cabe destacar que los mismos duran un tiempo determinado; si no completas dicho pase, no obtendrás todos los beneficios del mismo, pues parte del atractivo es recolectar los puntos necesarios para aprovechar al máximo tu compra.

¿Cuál fue el primer pase de batalla de Free Fire?

El primer pase del juego fue Sakura, el cual salió poco después del estreno del juego, en mayo del 2018. El pase es bastante identificable debido a que los skins (apariencias de los personajes) tienen atuendos japoneses bastante llamativos; además, es considerado uno de los más raros a la fecha, puesto que muy pocos comparon este pase en su momento.

Hace cuatro años, este pase regresó y pudo volver a adquirirse en Free Fire, lo cual emocionó a los amantes del videojuego que en su momento no lograron adquirirlo, así como a los nuevos usuarios que sabían de su existencia y deseaban poder tenerlo. Ahora, la versión 2.0 está a punto de llegar a la platafroma ¿estás listo?