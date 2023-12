¿Quienes son los hijos de Rossy Mendoza? La famosa vedette que murió este viernes

Este viernes se reporto la muerte de Rossy Mendoza, la famosa vedette que falleció a los 80 años después de una seria condición que afectó severamente sus últimos días. La actriz de cine de ficheras sufrió de varios problemas después de una serie de caídas en los últimos años.

Si bien se desconoce hasta el momento, el motivo de su fallecimiento, ya se habpia reportado que era necesario que la artista recibiera una prótesis de cadera pronto. Además de las fracturas y la lucha con las secuelas de una trombosis pulmonar, había sido diagnosticasa con la enfermedad de Lupus Eritematoso Sistémico, un padecimiento autoinmune que ataca los tejidos.

La última foto de Rossy Mendoza en Instagram. Especial

¿Quiénes son los hijos de Rossy Mendoza?

La actriz tuvo una única hija, llamada Silvana Durán Mendoza, quien a su vez tuvo a Mariana Mendoza. Ellas compartían las actualizaciones sobr eel estado de salud de la vedette, así como qué era lo que necesitaba para su recuperación.

Por un lado, Mariana fue quien informó sobre la primera caída de la vedette, en entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, mientras que su madre en una entrevista con un reportero, explicó la importancia de conseguir donantes de sangre y los costos asociados con la crisis de salud de Rossy Mendoza en agosto de este año.

Este fue el mensaje que la hija de Rossy Mendoza dejó a su madre

La hija de la vedette pidió oraciones el último día de vida de su madre, a través de las redes sociales:

"Cada minuto que pasa reconozco cuánto te amo y te estoy agradecida por arriesgarte y tener el valor de darme la vida, tu siendo apenas una jovencita que tenía que ser una gran Estrella marcaste diferencias tu belleza carácter tu inteligencia, has trascendido fronteras con tu enorme talento!" destaca, pues deja en claro la gran admiración que tenía a su madre "tu Camino aquí es este plano aún no termina y mis lágrimas de amor e impotencia porque ya no puedo hacer nada más.

Pedimos a todos sus oraciones para mí Madre, TE AMAMOS MADRE MIA! en ese camino que te encuentras te mandamos LUZ y AMOR" finalizó.

Por su parte, su nieta compartió a través de historias varios videos de la vedette en su etapa de abuela, donde disfrutaba de la compañia de Mariana y el resto de su familia; asimismo, le agradeció por ser una gran abuela para ella.