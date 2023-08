Rossy Mendoza es hospitalizada tras sufrir accidente y su familia pide donadores

La vedette Rossy Mendoza fue hospitalizada de emergencia hace unos días luego de que sufriera un accidente en su casa ubicada en la Ciudad de México. Fue a través de un video que la estrella de cine de ficheras pidió donadores de sangre y apoyo económico.

La familia de la vedette fue quien dio a conocer su estado de salud e informó que cayó de la escalera y quedó inmovilizada. "Mi abuela iba bajando las escaleras en la noche, antier, y creo que no vio los últimos escalones y se cayó", reveló Mariana Mendoza, nieta de la famosa, en entrevista para el programa en YouTube que conduce Gustavo Adolfo Infante.

"Necesita la prótesis, todos los cuidados post-operación, una enfermera, dieta balanceada, tenerla en un lugar sanitizado varios días", apuntó la nieta de la vedette, quien señaló que ella se encargaría de demostrar a la gente que el apoyo que le envían está siendo utilizado: "Yo me haría cargo de eso, mostrar el antes y después de los procesos que va a llevar mi abuela, yo creo que la voy a tener en un hotel por lo menos el primer mes post-operación, un lugar sanitizado, y van a estar viendo todo este proceso de avance y recuperación".

La cirugía estaba programada para hace unos días, pero los médicos no pudieron realizar el proceso quirúrgico: "Ya me van a operar, creo que mañana, me iban a operar hoy, pero ando baja de plaquetas, entonces yo creo que me las traen de Marte o de Júpiter o de Europa, no sé de dónde”, dijo la vedette en un video desde la cama.

“Me han llamado personas de Estados Unidos, de Sudamérica, de todo el mundo para quererme apoyar (…) Gracias a toda la gente que yo los quiero y ellos a mí me quieren, gracias queridos amigas y amigos. Los amamos y si me quieren apoyar, que si se quieren poner de mi hija”, añadió Rossy Mendoza.

