La Bebeshita asegura que tiene bloqueado a Arturo Carmona por mujeriego; 'no lo perdonaría, me negó'

Luego de que surgieran rumores sobre una posible relación entre Arturo Carmona y Daniela Alexis, mejor conocida como la "Bebeshita", el actor negó cualquier tipo de relación con la influencer, hecho que la molestó en demasía.

“Yo no soy de negar relaciones, está tan carente el mundo de amor como para estarlo ocultando. Claro, no voy a ir de ‘tómenme fotos’, vivo mi vida con esa persona y si me agarran, estoy con ella”, dijo el actor originario de Monterrey, Nuevo León.

"Constantemente he sido cuestionado por cosas que se dicen, se imaginan, se suponen y ha sido la historia de mi vida. Me cansa estar aclarando cosas que no son”, apuntó el también presentador de televisión.

Ante estas declaraciones, Daniela Alexis rompió el silencio y señaló que Arturo Carmona está bloqueado por "mujeriego": "Está bloqueado de todas partes por mujeriego. No lo perdonaría, me negó, bebé. Y luego salió con otras, ni sabía con qué nombres. Me engañó todo pero pues ya no hay nada, bloqueado de por vida", dijo en entrevista con medios.

La Bebeshita fue abordada por la prensa durante un evento en donde declaró que está soltera y tranquila. Los medios de comunicación la cuestionaron de inmediato, pues la influencer apareció acompañada de un nuevo hombre misterioso, por lo que se le preguntó si se trataba de su nueva pareja.

"Es de mis mejores amigos, se llama Jorge Villalobos, y no, somos amigos desde hace varios años. Si fuera más chico de edad tal vez sí porque buscamos el colágeno, pero no", explicó la Bebeshita, quien alcanzó la fama en el programa "Enamorándonos".

Bebeshita y Arturo Carmona terminaron porque él la negó

La Bebeshita demostró que sí había salido con Arturo Carmona y reveló qye terminaron porque él la negó, además de que la engañó con dos mujeres. La también conductora expresó su mala experiencia con el actor regiomontano.

"Estoy decepcionada de mi relación con Arturo. Realmente el tiempo que salimos fue lindo y después me sacó su otro lado, pero mira, toda la verdad sale a la luz", dijo la influencer y conductora.

