Estas son las cicatrices en el cuerpo de Eduin Caz luego de padecer cáncer

Luego de que Eduin Caz revelara que estuvo enfermo de cáncer, el cantante mostró las cicatrices que marcaron su piel tras el tratamiento. Fue durante un concierto en San Luis Potosí que el intérprete de "El amor no fue pa´ mí" se sinceró con su público y relató la verdad detrás de su padecimeinto.

El polémico cantante de regional mexicano relató que una hernia se complicó y terminó en cáncer, por lo que tuvo que someterse a una cirugía. “Miren estas cicatrices que están aquí, cinco cicatrices y dicen: ‘Se hizo la manga gástrica y la ver***’. Creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía, chéquenlo en el internet, es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir a la ver***. Quiero que lo entiendan", dijo el cantante frente a su público.

“A mí me valió y se hace algo que se llama esófago de Barret se hace cáncer. Así como se quedaron ustedes, así me quedé igual el 4 de noviembre, frío. Y dije: 'Me cargó la ver***', pero fui con los mejores doctores y me operé”, apuntó Eduin Caz.

Fue en un show en San Luis Potosí, delante de 300 mil personas que el cantante pidió a su público que lo entendieran por su enfermedad, esto con respecto a su retiro de Grupo Firme. Señaló que recientemente se hizo un estudio y el cáncer no ha regresado, por lo que invitó a sus fans a celebrar durante show.

El video del las palabras del cantante circula a través de redes sociales. Se puede ver al intérprete de "Qué onda perdida" junto a su hermano Jhonny Caz, mientras muestra las cicatrices que quedaron en su cuerpo tras las cirugías a las que se sometió para salvar su vida.

"Yo soy una persona normal como ustedes, yo canto pero también siento", puntualizó Eduin Caz.

DGC