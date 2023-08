Empleado de hotel se mete a cuarto de Wendy Guevara y esto le descubrió

A través de redes sociales, Evelyn, amiga de Wendy Guevara, denunció que un recepcionista ingresó al cuarto de la ganadora de La Casa de los Famosos sin consentimiento de la influencer. El hecho está causando controversia en redes sociales, pues los seguidores de la perdida señalan que ahora debe cuidarse más.

De acuerdo con el relato de Evelyn, Wendy y sus amigas tenían planeado ir a un concierto de Yuri, pero la amiga de la integrante del Team Infierno se sintió mal y decidió quedarse en la habitación.

Evelyn detalló que todas tenían una habitación asignada, pero que ella decidió esperar en el cuarto de Wendy Guevara y que fue ahí donde se quedó dormida. La también influencer apuntó que fueron algunos ruidos los que la despertaron, hecho que le pareció extraño, pues se supone no había nadie en la habitación.

La amiga de Wendy Guevara se sorprendió al percatarse que los ruidos eran provocados por el recepcionista del hotel, quien había ingresado a la habitación. De acuerdo con lo relatado por Evelyn, ella confrontó al empleado y este no podía dar una razón creíble de por qué había ingresado a la habitación de Wendy Guevara.

"Me paro y va entrando un tipo que está en recepción y la verdad me saqué de onda, le dije: 'oye qué te pasa' y me dijo: 'pensé que estaba solo... es que se activó la alarma, la alarma de fumar', le quería acomodar de mil maneras", relató Evelyn a través de redes sociales.

Evelyn de inmediato se comunicó con Wendy Guevara para relatarle lo sucedido: "Yo le marqué a Wendy y le dije: 'el de la recepción se metió a tu cuarto' y la Wendy dijo: '¿estás segura?' La verdad no quiero decir el nombre del hotel, si Wendy no lo dice yo no lo voy a decir, pero ¿por qué exactamente entró a la habitación de Wendy?", apuntó la también influencer.

El hecho generó revuelo en redes sociales, pues los internautas defendieron a la ganadora de La Casa de los Famosos y condenaron la acción del empleado del hotel: "Le pueden sembrar algo a la Wendy o le pueden poner una cámara", dice un internauta en redes sociales.

"Exactamente, no tienen por qué los chicos de Recepción ir a la habitación. En todo caso mandan al personal de servicio a habitación", apunta otro defensor de Wendy Guevara.

DGC