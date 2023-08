Fuerte temblor sorprende a Luisito Comunica en Indonesia; 'espero que no haya alerta de tsumani'

Luisito Comunica informó a través de redes sociales que vivió un sismo muy fuerte mientras estaba en Indonesia. El influencer señaló que jamán en su vida había sentido un sismo tan fuerte y que estaba alerta, pues se encuentra en zona volcánica, además de que temía una alerta de tsunami.

Un sismo de magnitud 7,1 sacudió del mar de Bali en Indonesia. El foco sísmico estuvo localizado a 515 kilómetros de profundidad y el epicentro se ubicó a 184 kilómetros al suroeste de Gili Air, en la región de West Nusa Tenggara, y a 192 kilómetros al sur de Labuan Lombok, en la misma región.

El youtuber e influencer mexicano Luisito Comunica se encontraba en el lugar del movimiento telúrico. De acuerdo con su relato, estaba dormido cuando el sismo comenzó a sacudir Indonesia.

"Estamos en Indonesia y acaba de temblar oje***. Yo no recuerdo haber sentido un terremoto así de fuerte, jamás. Estábamos leyendo fue al parecer entre 7.1 y 7.9 y fue largo, fatal", relató el youtuber mexicano.

"Estamos aparte en área volcánica, el epicentro se dio cerca del mar de Bali aparentemente. Estuvo muy cabr***", apuntó Luisito Comunica, quien externó su preocupación por la población de aquel país.

"Son las 4 de la madrugada ahora y pues no hay más que esperar aquí, está todo bien pero me preocupa mucho la gente de los poblados de los alrededores ¿estarán bien, se habrán caído casas en las grandes ciudades, edificios?", apuntó Luis Arturo Villar Sudek, nombre del pila del youtuber.

"Por ahora no he visto nada en las noticias pero ya esperaremos al rato, sí estoy preocupado por la gente aquí y sí espero que no haya alerta de tsumani, sí estoy consternado", agregó el influencer, quien en Youtube cuenta con más de 40 millones de suscriptores.

DGC