¿De qué murió el rapero Lucas Coly a los 27 años, tras dejar un desgarrador mensaje?

Murió el rapero e influencer Lucas Coly, de 27 años, así lo confirmó su manager y su novia Amber Harrison, por medio de redes sociales. El artista horas antes compartió un último desagarrado mensaje en Instagram.

A través de Instagram, el manager de Lucas Coly, I Discover Stars, comunicó que el rapero murió a pocos minutos desde que tuvo contacto con él: "Descansa en paz, Lucas Coly. Te amo, hermano. Mi corazón está partido por la mitad. Espérame ahí arriba", señaló.

"Ser su manager fue una de las razones por las que me quedé aquí. Hay un agujero en mi corazón en este momento, Lucas (...) Solíamos hablar de nuestras luchas todo el tiempo, pero sonreíamos para los fanáticos. Mucha gente nos lastimó una y otra vez, pero nos teníamos el uno al otro. No sé qué hacer ahora. Sería un hipócrita si te dijera que no lo hagas, y voy y hago lo mismo", remarcó.

"Recen por Amber", agregó el manager refiriéndose a la novia de Coly, Amber Harrison, quien también confirmó la muerte de su amado cantante, con la foto de un ramo de flores y pidió que lo dejen descansar.

"¡Esto me hizo sentir mucho mejor! Amén. Ustedes no saben la mitad (...) Déjalo descansar", remarcó.

El mánager agregó: “Necesito un tiempo para procesar todo. Antes de estaba luchando contra la depresión” y remarcó que Lucas era una de las pocas personas con las que podía hablar sobr el tema.

De acuerdo con DailyMail, Lucas Coly se suicidó dándose un tiro en la cabeza, poco tiempo después de que publicó el mensaje "los amo a todos". Fans se han sumado en redes para darle el último adiós al rapero, haciendo un llamado a la comunidad para no ignorar a sus seres queridos con signos de depresión.