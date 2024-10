Retratan a Juan Gabriel como una figura de consuelo ante las tragedias y adversidades

En la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Monterrey se dio el estreno mundial del cortometraje mexicano Vi a Juan Gabriel, dirigido por William Elizondo y José Luis Isoard, quienes en entrevista para La Razón hablaron de su esperanzadora historia, en la que Juan Gabriel aparece ante algunos habitantes de una comunidad que han pasado por algo malo y necesitan consuelo.

Acerca de la decisión de elegir al famoso cantante como una figura de esperanza, Elizondo compartió “queríamos dar un contraste a lo que pasa en este pueblo con un personaje grande y Juan Gabriel es enorme, es de las personas que no son santos y deberían serlo, sus canciones son medicina para la cultura y queríamos utilizar a alguien así”.

“Antes de escoger los temas del corto, escogimos a Juan Gabriel, nos daba curiosidad ver qué pasaría si la gente se lo encontraba, porque nos ha consolado cuando perdemos a una madre o un amor, o cuando opinan de nosotros sin saber quiénes somos, él tiene una canción para todo; para dolores, penas, angustias y molestias, entonces fue muy fácil empezar a profundizar en eso”, agregó Isoard.

Vi a Juan Gabriel Especial

Aunque este corto aborda temas delicados, como la desaparición de una hija y la violencia en el entorno diario, resulta ameno el tono con el que se narra su historia. “Usamos comedia dentro de temas oscuros, no quiero ver una película donde estoy sufriendo y quería hacer algo que quisiera ver, que no me iba a dejar peor que cuando lo empecé a ver”, expresó William.

“Últimamente había pensado mucho en cómo retratamos la violencia en el cine y no tengo un interés de retratar niveles horribles de violencia en una pantalla, al hablar de estos temas ninguno de los dos queríamos hacer la versión en la que enseñábamos lo que pasó y Juan Gabriel nos iba llevando de la mano con su figura que era de celebración”, afirmó José Luis.

Con el estreno del corto en Monterrey, a sus directores les encantaría que todos lo vean y lo disfruten, y que canten al verlo, además de que se conmuevan con los elementos de la historia; también por los mensajes del rol del hombre en las comunidades, les gustaría que lo vea gente a la que ese mensaje le pueda abrir una puerta para comportarse de otra forma u ofrecerle cariño a sus familias de una forma en la que no lo hagan.

Vi a Juan Gabriel es una historia de realismo mágico que habla del dolor colectivo y personal, usando la idea del ídolo mexicano como símbolo de cómo se puede procesar la vida de otras formas para romper con ciclos de violencia.