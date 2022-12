Revelan que Galilea Montijo quiere renunciar a Hoy, pero no la dejan (VIDEO)

La periodista de espectáculos Aurora Valle reveló que Galilea Montijo pidió salirse de Hoy, pero que no la dejan irse.

Durante la transmisión del programa De historia en historia, Aurora Valle dijo que la conductora Galilea Montijo pidió hablar con los ejecutivos de Televisa para renunciar al programa, aseguró que esta no es la primera vez que lo pide.

"Me enteré que por enésima ocasión, porque ya son muchas, enésima ocasión, Galilea Montijo pidió que por favor la dejen salir del programa 'Hoy', que habló con ejecutivos que les dijo 'por el amor de Dios, ya déjenme salir de aquí', ya no está a gusto, no sé por qué la tienen a fuerza", contó la periodista.

Aurora Valle dijo que Galilea Montijo quiere seguir en la empresa, pero no en Hoy. "No quiere decir que ella se vaya de la empresa porque está dispuesta a conducir muchos otros programas, porque ella lo hace muy bien, como el de 'Pequeños Gigantes', fue hablar y pedir que por favor ya la dejen, parece que esta vez escaló con altos ejecutivos para que por favor ahora sí el próximo año la dejen salir", reveló.

Galilea Montijo es uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana y ha aparecido en los últimos programas más famosos de Televisa. Por ejemplo, recientemente fue juez en ¿Quién es la máscara?, reality que fue el más visto los domingos en la televisión nacional.

Además, también está en Netas Divinas junto a Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún.

Hasta el momento Galilea Montijo no ha aclarado nada sobre este rumor, pues la conductora se ha mostrado feliz en las emisiones del matutino. Por lo que habrá que esperar para saber si es verdad que ella quiere irse de Hoy.