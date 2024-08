Ricardo Peralta llora y dice que quiere salir de La Casa de los Famosos México 2: 'Quiero irme a mi casa' | VIDEO

Ricardo Peralta llora y dice que podría salir de La Casa de los Famosos México 2

Fue en una conversación en el cuarto Tierra con Gomita que Ricardo Peralta se mostró vulnerable y llorando, al asegurar que Arath de la Torre "fue una mala persona" y le contestó de manera agresiva a lo que dijo sobre la comunidad.

"No sé qué siento", aseguró el influencer, mientras que Gomita trató de consolarlo. Además, se molestó por la mención del actor sobre adicciones por parte de la celebridad (esto lo dijo porque Ricardo le confesó que había comenzado a beber siendo menor de edad y que ya le estaba haciendo daño el hábito).

El influencer además, aseguró que sabía que Arath "estaba protegido en la empresa", pero que no tenía miedo. Posteriormente, aseguró que estaba estresado y declaró "me vale que me nominen", no sin antes aclarar que no le importaba haber ofendido a alguien de la televisora.

Con voz de puchero, Ricardo aseguró "quiero irme a mi casa, no quiero estar aquí", mientras lloraba con Sian y con Gomita, quien también estaba preocupada por cómo están las cosas fuera de La Casa de los Famosos México 2.

"Te ayudamos", "sale, no se diga más", "solita dijo", "para eso está México" y "el que la hace riendo, llorando la paga", son algunos de los comentarios de usuarios de redes sociales al ver el clip de Ricardo Peralta diciendo que quiere salir de La Casa de los Famosos México 2.