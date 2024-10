Rinden homenaje a Liam Payne en el Salón de la Fama del Rock and Roll a días de su muerte

Liam Payne fue homenajeado en la ceremonia de El Salón de la Fama del Rock and Roll, a días del fallecimiento del cantante británico. El artista falleció tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina y se reveló que antes de su muerte, había consumido estupefacientes.

La muerte de Liam Payne ha sacudido al mundo del espectáculo, pues el integrante de One Direction partió de una trágica manera este miércoles 16 de octubre y entristeció a miles de personas alrededor del mundo, desde fans hasta personas de la industria musical.

A solo días se su muerte, se llevó a cabo una ceremonia en el Rocket Mortgage FieldHouse en Cleveland, donde un segmento fue dedicado a rendir homenaje a los artistas musicales que partieron el año pasado y se incluyó la reciente muerte del famoso.

Liam Payne aparece en el 'In Memoriam' del Salón de la Fama

Las noche de este sábado, se llevó a cabo la gala anual del Salón de la Fama del Rock and Roll, donde se recibieron a nuevos miembros como Dua Lipa, Cher, Ozzy Osbourne y más artistas que han destacado a lo largo de su carrera musical.

La ceremonia se transmitió a través de Disney + y en un emotivo momento, se mostró un memorial con los artistas que partieron recientemente, donde se incluyó al ex integrante de One Direction fallecido en Argentina.

Fue para sorpresa de los asistentes ver a Payne entre las fotos de los artistas reconocidos por el Salón de la Fama, pues fue hace solo un par de días que ocurrió la muerte del cantante de pop y conmocionó al mundo entero.

La foto utilizada para lucir unos breves segundos en la pantalla, fue una de cuando el cantante estaba en One Direction; particularmente, del video de 'What Makes You Beautiful', una de las canciones que logró catapultar a la banda a nivel internacional, lanzada en el año 2011.

En ese momento, el artista tenía tan solo 18 años y la banda ya había dejado atrás su tiempo en The X Factor; además, el cabello que lucía en aquella época era el estilo preferido de su madre, de acuerdo con lo que contó la mujer en la cinta This Is Us.

"Es real y aun no me lo creo", "no estaba lista, nunca estaré lista", "él estaría muy orgulloso de saber que llegó al Salón de la Fama del Rock and Roll", fueron algunos de los mensajes en redes sociales, además de quienes señalaron que probablemente se le vea en memoriales de los Premios Grammy y los Brit Awards.