La rivalidad entre 50 Cent y Puff Daddy surgió porque el rapero sabía qué hacía el magnate en sus fiestas | VIDEO

50 Cents y Puff Daddy han tenido una rivalidad desde hace varios años y después de que el famoso productor fuera arrestado por diversos cargos de abuso sexual y de expusieran sus fiestas, parece que se ha esclarecido el motivo principal.

Fue hace varios días que se informó que 50 Cent, acérrimo enemigo de Sean 'Diddy' Combs, había decidido aliarse con Netflix para explorar los presuntos delitos de P Diddy, acusado de tráfico y agresión sexual, de acuerdo con Variety.

Fue cuando Combs fue demandado por Cassie Ventura y otras mujeres que en diciembre del año pasado, 50 Cent compartió un video en el que el rapero Mark Curry aseguraba que Diddy ponía droga en botellas de champán en sus fiestas paras las mujeres.

🚨 G-Unit Film & Television proceeds from this Documentary will go to victims of Sexual Assault and Rape ! pic.twitter.com/nNqdFKHACp — 50cent (@50cent) December 7, 2023

te puede interesar La perturbadora película que exhibe las fiestas de Puff Daddy y lo que hacía con Justin Bieber

¿Por qué hay rivalidad entre Puff Daddy y 50 Cent?

Han habido diversos desencuentros entre Puff Daddy y 50 Cent. Entre ellos, hay peleas por las marcas de vodka que representan o que tienen, así como momentos que llegaron a incomodar a Curtis James Jackson (nombre real de 50 Cent).

Si bien P Diddy dijo que el rapero solo bromeaba y en realidad "lo quiere", la realidad parece ser muy diferente, pues parece ser que el músico tiene toda la intención de exponer por completo al magnate y decir hasta lo que se había querido guardar o repetir aquello que el público no quiso escuchar en el pasado.

Recordemos que 50 Cent tiene una canción llamada 'The Bomb', la cual salió en 2006 y en la que insinúa que Diddy sabe quién mató en 1997 a Notorious B.I.G. En el tema dice: “Who shot Biggie Smalls? We don’t get ‘em / They gonna kill us all […] Man, Puffy know who hit that n***” (¿Quién mató a Biggie Smalls? / Agárrenlos / O nos matan a todos […] Puffy sabe quién mató a ese n*****).

Esta no es la única vez que el rapero ha dicho que Sean Combs ha estado involucrado en el asesinato de alguien, pues llegó a asegurar que el magnate mandó a matar al legendario Tupac Shakur, cuya muerte ha sido todo un misterio. Ante ello, 50 Cent asegura, "por eso no voy a fiestas de Puff D. Ese ne*** te abraza por delante y por detrás al mismo tiempo".

En una entrevista, de manera más personal y seria, 50 Cent habla de su documental cuando asegura que él fue una de las únicas personas que han hablado sobre P Diddy desde antes que estallara el escándalo por sus fiestas, a las cuales jamás asistió porque no le gusta ese tipo de 'locuras'.