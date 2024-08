Rosalía responde a quienes dicen que 'no se baña' por cómo luce su cabello: 'Yo me ducho un montón' |VIDEO

Este lunes en la noche, Rosalía hizo un directo para mostrar a sus seguidores un extracto de su próximo tema, con el que marca su regreso a la música y el cual será una canción con Lisa de Blackpink. Sin embargo, la española aprovechó el momento para sacarse del pecho algo que tenía muy guardado.

Desde hace tiempo, en redes sociales hay quien asegura que Rosalía 'no se baña' o tiene malos hábitos de higiene, pues aseguran que muchas veces su cabello se ve sucio y a esto se suma, el streetsyle que lleva de vez en cuando, donde utiliza ropa holgada y looks bastantes despreocupados.

Parece ser que los rumores llegaron a los oídos de la cantante, quien al recordar las aseveraciones, quiso dejar claro a todos los presentes que ella sí lleva una buena higiene e incluso, mostró su raíz de pelo y explicó el motivo por el que a veces muchos creen que está sucio.

Rosalía termina con los rumores y asegura que sí se baña

Fue a mitad de live en Instagram, mientras Rosalía se pintaba las uñas de color rosa y verde, que la famosa recordó los rumores sobre que no se baña y se dirigió a la cámara para dar una firme declaración al respecto.

"La gente siempre me dice porque tengo el pelo rizado 'no te duchas, no te duchas'. Mira, yo me ducho un montón, no me gusta que me digáis esto", sentenció, mientras que sus acompañantes reían por el repentino comentario de la celebridad.

Fue entonces cuando la intérprete de "Como un G" mostró la raíz de su pelo a la cámara y dijo, "mira mi raíz, siempre impoluta, impoluta". Detalló que cuando las personas tienen el cabello rizado y no usan muchos tratamientos, el cabello no se ve perfecto.

"Yo no me tiro muchas cosas al pelo porque quiero tenerlo largo así", aseguró antes de mostrar el largo de su cabello, "cariño, ¿entiendes?", cuestionó antes de continuar con el directo de manera normal.

"Yo siento que Rosalía sí huele bien, yo sí la veo de q limpia jajaj", "se lo tenía bien guardado", "eso es lo q pasa cuando uno tiene el cabello rizado, ella lo dijo por todas" y "tenía unas ganas de decirlo la pobre jajajajjaja que linda", son algunos de los comentarios de quienes han visto el video.

Por otro lado, hay quienes aseguran que Rosalía no tiene el cabello rizado, sino ondulado, ante lo que el público señala que en el pasado sí era más rizado. Por otro lado, varias mujeres de cabello chino se sintieron identificadas por el comentario de la cantante.