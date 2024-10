¿Sabrina Carpenter en Mamma Mía! 3? Esto dijo Amanda Seyfried sobre la cantante| VIDEO

Las fanáticas de Sabrina Carpenter han comenzado a imaginar a la artista para la película de Mamma Mía! 3, pues la artista interpretó una de sus canciones más icónicas de ABBA durante la noche de apertura de su gira Short N' Sweet.

Las noticias han llegado a los oídos de Amanda Seyfried, quien interpretó a Sophie en la primera y segunda película, quien se ha mostrado entusiasmada ante la posibilidad de Sabrina Carpenter forme parte de Mamma Mía! en el futuro.

Sabrina Carpenter canta Mamma Mía! de ABBA

En una de las dinámicas del Short N' Sweet Tour, la artista gira una botella para escoger una canción random que interpretar. En la noche de apertura, la famosa cantó 'Mamma Mía' de ABBA, lo cual le encantó a sus seguidores.

Las fanáticos destacaron que la cantante y actriz sería ideal para participar en la tercera parte de Mamma Mía!, la película. Además, mencionan que la joven ya tiene experiencia con los musicales, pues en el pasado estuvo en la puesta de escena de Mean Girls en Broadway, la cual fue cortada de manera abrupta por la pandemia de Covid-19.

Amanda Seyfried quiere a Sabrina Carpenter en Mamma Mía 3

Amanda Seyfried, quien protagonizó las películas de Mamma Mía! con el papel de Sophie, fue cuestionada sobre la posibilidad de que Sabrina Carpenter interprete a su hija en una futura entrega de la franquicia, ante lo que ella dijo que "técnicamente podría".

A pesar de que entre ambas famosas la diferencia de edad es de 14 años, Seyfried aseguró estar completamente a favor de que hagan de madre e hija en la posible cinta: "Tienes razón, en realidad [no] importa. ¿Sabes qué? Maquillaje para la vejez para mí. Eso es lo que será. No me importa. Soy actriz. Lo haré”, respondió Seyfried.

Reforzó su deseo de trabajar con la cantante de 'Taste' en dicha producción con la declaración: “Si Sabrina Carpenter quiere interpretar a mi hija, haré que suceda. Está bien. Soy una gran admiradora de ella".

Cabe mencionar que hasta el momento, no se ha dado luz verde a la llegada de una próxima película de Mamma Mía!, aunque Amanda Seyfried aseguró que "todo el mundo dice que Mamma Mia! 3 se va a hacer", a pesar de que ella no ha visto algún guion todavía para la cinta.