¿Quién es el SALVADO en La Casa de los Famosos 2024?

Este domingo en La Casa de los Famosos 2024, se eligió al SALVADO de la semana. Se trató de un momento lleno de tensión, donde ninguno de los integrantes sabía qué esperar del todo, pues solo 3 de las celebridades estaban a salvo de la eliminacion: Romeh, Alana y Melaza.

Fue Alana quien le robó la salvación a Romeh esta semana en La Casa de los Famosos 2024, un golpe duro para el equió tierra, puesto que solo quedan dos integrantes del reality entre los famosos y uno de ellos, Maripily, está nominada, por lo cual la alianza podría llegar a su fin de una vez por todas.

Estamos a punto de llegar a la final de La Casa de los Famosos 2024, por lo cual cada uno de los artistas desea ser aquel que logre llevarse los 200 mil dólares a casa. Sin embargo, estos se terminará para alguno de los integrantes de reality el próximo lunes cuando se revele quién se despedirá del show.

Aún se desconoce si se tratará de Maripily Rivera con lo cual se romperá definitivamente la alianza de tierra o por el contrario, será alguno de los integrantes de los cuartos fuego y agua quienes también están nominados.

Quizás los más vulnerables este momento son los integrantes que llegaron varias semanas después al reality, puesto que el público ya ha elegido a sus favoritos y no les ha sido nada fácil en capturar la atención de la audiencia.

En esta ocasión, son siete los nominados y si bien los famosos especulaban que podía llegar a ver una eliminación doble, el conductor del programa les aseguro que esto no sería así y que solamente sería uno el que saldrá del reality esta semana, aunque esto no significa que no pueda haber una eliminación doble en el futuro.

Nominados esta semana en La Casa de los Famosos 2024

Cristina Porta

Maripily Rivera

Patricia Corcino

Paulo Quevedo

Aleska Génesis

Geraldine Bazán

Lupillo Rivera

¿Quien es el SALVADO de la semana en La Casa de los Famosos 2024?

En esta ocasión, La Casa de los Famosos reveló quien era la celebridad que se salvaría antes del posicionamiento. De este modo, Alana eligió a Geraldine Bazán, quien es parte de la alianza agua y es bastante probable que no tenga el mismo apoyo que otras celebridades como Lupillo Rivera.