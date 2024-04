¿Quién eligirá al SALVADO esta semana en La Casa de los Famosos 2024?

La Casa de los Famosos 2024 se enfrenta una semana más al reto de salvación, donde cada uno de los integrantes tiene la oportunidad de enfrentarse al líder de la semana para elegir al SALVADO de esta semana.

Está acercándose la recta final de La Casa de los Famosos 2024, por lo cual cada uno de los integrantes debe de cuidar perfectamente bien sus estrategias, no solamente en equipo, sino en solitario, puesto que muy pronto las alianzas se derrumbarán completamente y todo será un juego en solitario, ya que solamente uno de los integrantes del reality será quien pueda ganar el valioso premio de 200 mil dólares.

Después de que en el reto del líder ganará uno de los integrantes restantes del equipo tierra el mismo se volvió prácticamente intocable, puesto que Romeh no pudo ser nominado esta semana y se dice que Maripily sería a quién sin lugar a dudas decidiría salvar el deportista.

A pesar de eso, no todo está dicho, puesto que Maripily sí fue nominada y Romeh aún corría con el riesgo de perder el poder de elegir al salvado, lo cual haría, en caso de que Maripily fuera elegida para salir de reality, que el equipo tierra se redujera a solamente Romeh.

Nominados esta semana en La Casa de los Famosos 2024

En esta ocasión, son siete los nominados y si bien los famosos especulaban que podía llegar a ver una eliminación doble, el conductor del programa les aseguro que esto no sería así y que solamente sería uno el que saldrá del reality esta semana, aunque esto no significa que no pueda haber una eliminación doble en el futuro.

Cristina Porta

Maripily Rivera

Patricia Corcino

Paulo Quevedo

Aleska Génesis

Geraldine Bazán

Lupillo Rivera

¿Quién eligirá al SALVADO esta semana en La Casa de los Famosos?

Tanto Romeh como Maripily buscaban dar todo de sí para convertirse alguno de ellos en el poseedor del beneficio de elegir al salvado, aunque lo mismo sucedía en el equipo agua y fuego, pues ninguno de los 10 integrantes que quedan en la casa desean salir esta semana y perder el premio de $200,000 dólares, por el cual compiten con el resto de las celebridades.

Las finalistas para retadoras fueron Cristina, Alana y Geraldine, más Alana se convirtió en la retadora de Romeh. Finalmente, fue Alana quien le robó la salvación a Romeh en La Casa de los Famosos 2024.