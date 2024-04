VIDEO | Maripily Rivera se reune con su hijo tras semanas dentro de La Casa de los Famosos 2024

La Casa de Los Famosos 2024 está llena de polémicas, pero también de momentos entrañables que nos dejan ver el lado más humano de las celebridades que se encuentran en un aislamiento total por semanas durante la grabación de reality. En esta ocasión, después de que se definiera al líder de la semana, Maripily Rivera tuvo una grata sorpresa.

En esta ocasión, Marypily recibió la visita de su hijo, Joe Joe, dentro de La Casa de los Famosos 2024, un momento conmovedor en el cual la mujer no pudo contener su emoción al encontrarse con su hijo. Aunque antes de ello al joven le preguntaron si estaba preparado para tener a su madre enfrente después de más 14 semanas.

Joe Joe, el hijo de Maripily llega a el foro 👏🏽#LCDLF4 pic.twitter.com/0GoJj5LerU — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 24, 2024

El joven aseguró sentirse bastante nervioso por el reencuentro con su madre y la definió como una persona muy dulce, algo que sorprendió al público ya que la artista ha destacado en la casa por ser una mujer intensa, apasionada y dura.

Así fue el reencuentro de Maripily Rivera con su hijo

La entrada de Joe Joe a La Casa de los Famosos 2024 inicio con una llamada al teléfono de la casa, donde la jefa pidió a Melaza que le comunicara con Maripily, quién al escuchar la voz de su hijo mostró su emoción a través de su tono de voz.

Joe Joe le decía a su madre que se encontraba en España, ante lo cual la mujer comenzó a llorar hasta que vio llegar a su hijo en un auto de piloto de carreras. Fue entonces cuando descolgó el teléfono y entre gritos saludo a su hijo, a quién abrazó mientras le decía cuánto lo amaba.

El hijo de Maripily ingresa a la casa 🥹👏🏽#LCDLF4 pic.twitter.com/x5ZhudTX3D — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 24, 2024

La mujer agradeció a Dios por la aparición de su hijo: "eres mi fuerza" le aseguró mientras no dejaba de abrazarlo. Después de eso presentó rápidamente a los integrantes de La Casa de los Famosos 2024 con su hijo, aunque después de eso lo volvió a tener solo para ella y lo abrazó dulcemente mientras no dejaba de llorar. Maripily no quería que su hijo se fuera y se mostró muy feliz por tenerlo cerca.