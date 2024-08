Selena Gomez hace fuerte declaración sobre su relación con Justin Bieber: 'Estaba muy deprimida'

Selena Gomez y Justin Bieber vivieron una relación repleta de altibajos por varios años, en la que la cantante acaba de admitir, estuvo deprimida durante un tiempo. La noticia sorprendió a muchos, pues a la fecha existen varias personas que idealizan la relación de ambos famosos.

A pesar de que ambos cantantes han pasado de página, pues mientras Justin Bieber está a punto de convertirse en padre con su esposa Hailey Baldwin, Selena Gomez disfruta su romance con el productor Benny Blanco, el público no olvida la relación que una vez existió entre los famosos.

Por otro lado, los artistas han tratado de no hablar más del tema, a pesar de que en redes sociales y en entrevistas no se detienen las preguntas referentes al otro, como si Justin planea nombrar a su futuro hijo con el nombre que le gustaba a Selena. Así como las constantes comparaciones entre Gomez y Hailey.

Selena Gomez habla de su estado de salud mental al salir con Justin Bieber

Selena Gomez y Justin Bieber fueron una pareja que recibió el constante acoso de los paparazis, pues incluso su último encuentro fue captado pro los fotógrafos de diversos medios en Estados Unidos.

En ese entonces, al ser ambos las figuras juveniles del momento, no faltan los videos de cada uno de ellos. En redes sociales, circula un video en el que podemos ver a la actriz con un vestido negro y su cabello color negro, alaciado.

En el clip donde Gomez camina como toda una estrella, se lee, "ella jamás saldría con Benny Blanco", con lo que hacían referencia a las fuertes críticas a la artista por tener como novio a un hombre que no es convencionalmente atractivo.

A pesar de que muchos usuarios dieron la razón al creador del video, Selena reaccionó con un comentario en el que hace una fuerte revelación con respecto a aquellos años, donde salía con Justin Bieber. "Me hace gracia porque estaba muy deprimida por aquel entonces", asegura.

Selena Gomez revela que estaba deprimida al salir con Justin Bieber. TikTok

No es la primera vez que la artista se expresa abiertamente sobre lo que vivió junto con Justin, pues ya en un podcast había revelado que sintió que vivió algunos abusos en la relación: "Siento que fui víctima de ciertos abusos. Creo que es algo que necesitaba interiorizar como adulta. Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de superarlo”, contó.

A pesar de todo, Selena Gomez asegura que ya superó su relación con Justin Bieber, mientras que el famoso como tal no habla de ello, aunque sí lo demuestra, pues hace varios años se casó y ahora espera a su primer hijo con Hailey Bieber.