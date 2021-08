Sin señas particulares, la mirada de una madre sobre las desapariciones

En un contexto en el que en las dos últimas semanas asesinaron a dos activistas que buscaban a sus familiares desaparecidos, llega a los cines de México Sin señas particulares, filme que ofrece una mirada de esta problemática desde la perspectiva de una madre y cómo su vida se trastoca.

La cinta sigue la travesía de Magdalena (Mercedes Hernández), una mamá que sale de su casa para buscar a su hijo, un joven que desaparece al perseguir el sueño americano. La mujer va siguiendo pistas de su ser querido, las cuales la llevan a lugares que se han visto afectados por el crimen organizado: casas de migrantes, centrales de autobuses, pueblos donde el narco ha forzado el exilio de sus habitantes e instituciones forenses.

“Queríamos hablar de esta situación, pero desde la perspectiva de una mamá, creo que es lo que le ofrecemos al espectador, ponerse en los zapatos de un personaje, que como los familiares de los desaparecidos, padres, madres, hermanos, hace una verdadera travesía para saber qué pasó con su ser querido. No nos interesaba retratar los actos de violencia en sí, sino el impacto emocional, porque eso trunca vidas”, explicó a La Razón Fernanda Valadez, directora del filme y coautora del guion con Astrid Rondero.

Si bien la violencia impacta a cada uno de los personajes de la película, ésta también muestra cómo en el trayecto los familiares de desaparecidos encuentran aliados.

“Es un camino muy arduo lleno de peligros, pero también está salpicado de solidaridad que vemos también en la realidad. En este contexto, en este país, apoyar a la lucha de los familiares de desaparecidos o por la justicia puede ser un riesgo de muerte”, expresó.

Por eso en la cinta, abundó, “tratamos de reflejar que existen estos peligros, pero hay gente que se solidariza y se convierte en un pequeño oasis o apoyo para que el personaje siga su camino”.

Muchas de las buscadoras son mujeres, indudablemente tiene que ver con cómo somos educadas culturalmente, las mamás tienen un amor muy fuerte que sobrepasa cualquier peligro

Valadez lamentó que, a pesar de la agudización de la desaparición forzada en el país no sea un tema que forme parte de la agenda, ni de esta administración ni de las anteriores; y que además de esto, los activistas estén siendo asesinados.

“Es una realidad muy triste que en las últimas semanas hemos visto mucho, los familiares de los de-saparecidos son también víctimas de la violencia, lo vimos en los casos de dos buscadores que fueron asesinados, habla de una vulnerabilidad creciente. Ellos salen tras el rastro de sus seres queridos, están buscando cambios en las leyes, nos están proporcionando información y de alguna manera están poniendo el ejemplo, y están siendo ultimados”, señaló la realizadora.

Remarcó que grupos de familiares tenían una expectativa grande de un cambio, pero éste no ha llegado. “Ésa es una demanda muy urgente, no se dio la atención en sexenios pasados, no se está dando ahora, más allá de partidos políticos, de discursos y polarizaciones, es una realidad y una urgencia que tiene que ser atendida”, dijo.



Para recrear el viaje que hace Magdalena para hallar a su hijo, el filme se tuvo que rodar en distintas temporadas del año ya que la mayor parte de las grabaciones se realizó en Guanajuato, por falta de recursos económicos.

“La manera en que filmamos respondía a las limitaciones presupuestales, los fondos cinematográficos se han ido adelgazando desde el sexenio anterior. Esta película se benefició con uno de los fideicomisos que fueron extintos, se redujeron a la mitad los apoyos a primeras cintas. El reto fue hacer una cinta que fuera visualmente atractiva con recursos limitados y que se sintiera muy respetuos”, declaró.