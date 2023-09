La serie “brillante y brutal” de la Segunda Guerra Mundial que debes ver en Netflix al menos una vez en la vida

Ha llegado el momento en el que te dediques a buscar la serie que te va a acompañar e estos días y que mejor que una que es una garantía por donde la mires. Fue ganadora del premio Emmy, además de que la revista Time la nombró como una de las 10 series de televisión más importantes de 2010.

Una de las características más peculiares de esta producción, que dicho sea de paso está bajo el ojo del gran Steven Spielberg, y uno de los actores más reconocidos del medio en Hollywood y ganador del Oscar: Tom Hanks; es que es de HBO, así como lo lees en Netflix está arrasando una serie que produjo una de sus competencias más férreas.

La “brillante y brutal” miniserie en Netflix

Su estreno se dio en marzo de 2010 y se centra en la intervención militar que Estados Unidos hizo en el Teatro del Pacífico. La historia de basa en “Helmet for My Pillow” escrito por Robert Leckie y “With the Old Breed” de Eugene Sledge.

Esas dos historias más la de marine John Basilone, se unen para contar las batallas del ejército norteamericano en contra del Imperio de Japón. Entre los actores que brillan en la pantalla están: James Badge Dale, Joseph Mazzello, Jon Seda, William Sadler, Rami Malek, entre otros.

En el equipo de escritores de “El Pacífico” está encabezado por Bruce C. McKenna, uno de los principales en “Band of Brothers”, además Hugo Ambrose, hijo de Stephen Ambrose, escritor de la citada serie de televisión fue quien asesoró el proyecto.

Su filmación se llevó a cabo en Australia y comenzó en agosto de 2007 y se prolongó hasta febrero de 2008. Como su nombre lo dice las batallas de estos tres jóvenes en contra de los japoneses se desarrolla en el pacífico. En cuanto a historia se refiere hay recreaciones de algunas batallas como las de Guadalcanal, Peleliu, y Okinawa.

No te debes perder “El Pacífico” que ya se ha colocado entre lo más visto de Netflix y además es una serie que verás en una buena “maratoneada”.