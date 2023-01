Desde Shakira hasta Nodal, así facturan con el desamor.

El desamor en la música sigue siendo un tema que genera millones de ventas o reproducciones en diversas plataformas de streaming, los casos más cercanos son el de Shakira con la “BZRP Music Sessions #53”, que hasta ahora tiene más de 138 millones de visualizaciones en YouTube y “Flowers”, de Miley Cyrus, con más de 42 millones de espectadores. Ésta última además, en Spotify ocupa el primer lugar en el Top 50 Global, destronado a la intérprete de “Monotonía”.

Desde que ambas estrenaron sus canciones han sido tema de conversación por la letra de sus temas, pero también por las referencias a sus exparejas. En la “BZRP Music Sessions #53”, que se convirtió en el mejor estreno latino de la historia de YouTube, superando a “Despacito”, de Luis Fonsi, Shakira decide alzar la voz y hablar abiertamente de la infidelidad del jugador Gerard Piqué, cómo ha lidiado con la deuda en Hacienda, con el asedio a la prensa e incluso con tener a la exsuegra de vecina. Mientras que en “Flowers”, Cyrus parece responder a su exesposo Liam Hemsworth con un poderoso mensaje de amor propio en el que le dice: “Puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena”.

No han sido las únicas que le han cantado al desamor o a una expareja, basta recordar a Christian Nodal, intérprete que tras la ruptura con la vocalista Belinda lanzó “Ya no somos ni seremos”, que hasta ayer sumaba más de 190 millones de visualizaciones en YouTube .

Al cantante colombiano Maluma el desamor también le rindió frutos: su éxito “Hawái”, en México obtuvo 660 mil ventas certificadas, en su versión original; y con The Weeknd, 30 mil. En 2020, cuando se lanzó, se ubicaba en el lugar 2 del Top 50 Global de Spotify. En 24 horas alcanzó más de 80 millones de visualizaciones en su canal de YouTube. Aunque el intérprete ha señalado que no se la dedicó a su exnovia Natalia Barulich, sí habla de una ruptura amorosa.

Por su parte, “Happier Than Ever”, de Billie Eilish, fue inmediatamente relacionada con su exnovio Brandon Quentin Adams. Parte de la letra dice: ”Haces lo contrario de lo que dijiste que harías / Y yo terminaría con más miedo / No digas que no es justo / Claramente sabías que me hiciste miserable”. Hasta ayer tenía más de 263 millones de visualizaciones en YouTube.

Adele y Taylor Swift son otras artistas que le han cantado al desamor, la primera con temas como “Easy on Me” y “Someone Like You”; y la segunda con “We Are Never Ever Getting Back Together” y “All Too Well”. Karol G en su colaboración con Becky G, “MAMIII”, también obtuvo el éxito. La canción se relacionó con la ruptura con Anuel AA.

Si nos vamos décadas atrás, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio fueron recurrentes en las revistas del corazón por “Mío” y “Hey güera”, temas que revelaban el triángulo amoroso que protagonizaron con Erik Rubín.

Aunque siempre había sido especulación, en 2021 la rockera declaró: “Sí se lo dediqué a Paulina Rubio porque me bajó a Erik Rubín. Luego ella me cantaba la de ese hombre es mío y así nos íbamos contestando”.

“Mío”, canción lanzada en 1992 por la Chica Dorada, fue un éxito en Latinoamérica y entre el público hispano en Estados Unidos.

La controversia les sigue redituando, tanto que incluso recientemente Paulina Rubio y Alejandra Guzmán hicieron la gira Perrísimas Tour, en la cual al final de sus conciertos incluían las canciones que se dedicaron.

Lupita D’Alessio también habló de sus tormentosas relaciones en “Mentiras” y “Ese hombre”.

“Todos los hombres, todos los que tuve, cinco matrimonios y los intervalos que no se conocieron, me mintieron. Jorge Vargas, que fue el papá de mis hijos, fue un mentiroso, aunque en paz descanse. Luego Carlos Reinoso, él también fue mentiroso”, ha compartido.

De esta manera, ya sea porque las personas se identifican con las canciones del desamor o porque éstas revelan información de las relaciones de pareja o noviazgo de sus artistas, éstas siguen siendo redituables, escuchadas y siendo tema de conversación.