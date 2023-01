¿Qué dice en español "Flowers" la canción de Miley Cyrus que superó a la de Shakira?

Miley Cyrus lanzó su tema “Flowers” unos días después de que Shakira sacara su canción con Bizzarrap en contra de Piqué.

Ambas canciones causaron impacto entre los cibernautas, ya que mientras Shakira hablaba en contra de su expareja, Miley Cyrus ofrecía un tema que mezclaba el sentir de una ruptura y amor propio.

La canción de Shakira y el productor musical Bizarrap ocupó el primer lugar en el Top 50 Global de Spotify; sin embargo, en menos de una semana, la canción fue reemplazada por la más reciente producción de Miley Cyrus, “Flowers”.

Según el top 50: Global de Spotify, “Flowers” se encuentra en primer lugar con más de 15.7 millones de reproducciones, mientras que la canción de Shakira se ubica en el segundo lugar con más de 11 millones de reproducciones.

¿Qué dice en español la canción de Miley Cyrus con la que superó a Shakira?

Flowers - Flores

Lo nuestro era bueno, lo nuestro era oro

De esos sueños que no se pueden vender

Éramos bien juntos, hasta que dejamos de serlo

Construimos un hogar y lo miramos arder



Hmm, no quería dejarte

No quería mentir

Empecé a llorar, pero luego me recordé que yo



Puedo comprarme flores

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo misma durante horas

Ver cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que tú



Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé



Pinto mis uñas de rojo cereza

Combinan con las rosas que dejaste

Sin remordimientos, sin arrepentimientos

Me olvido de cada palabra que dijiste



Ooh, no quería dejarte, bebé

No quería pelear

Empecé a llorar, pero luego me recordé que yo



Puedo comprarme flores

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo misma durante horas, sí

Ver cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar, sí

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que tú



Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor, ooh, yo



Ooh, no quería dejarte

No quería pelear

Empecé a llorar, pero luego me recordé que yo



Puedo comprarme flores (uh, uh)

Escribir mi nombre en la arena (ooh)

Hablar conmigo misma durante horas (sí)

Ver cosas que no entiendes (mejor que tú)

Puedo llevarme a bailar (sí)

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que

Sí, puedo amarme mejor que tú



Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé (oh)

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé (mejor que tú)

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor, yo