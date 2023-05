Abren tienda de Shein en México y venden prendas en 99 pesos ¿Dónde está?

Shein la una marca de ropa fast fashion más famosa de Internet por sus diseños originales y porque ofertan sus prendas a bajo costo.

Ahora llegó a México una tienda outlet de Shein en la que venden las piezas de vestir más baratas que en la página de Internet.

Esta tienda abrió sus puertas el dos de mayo y a través de redes sociales anunció que todo se vende en 99 pesos y todo es nuevo y se pueden encontrar trajes de baño, blusas, tops, vestidos, pantalones, entre otros.

¿Dónde está esta tienda outlet de Shein?

La tienda de Shein se ubica en Monterrey y se ubica en la Av. Rodrigo Gómez 1732 y abre de las 12 del día a las 9 de la noche.

Sin embargo, ésta no es una de las tiendas oficiales que la marca de ropa ha puesto en otras parte del país como el Pop Up Store que abrió en Guadalajara, ya que la firma no dio un anuncio oficial, sino que se trata de una tienda de un particular en la que rematan ropa de esta marca.

Al ser una tienda que no pertenece oficialmente a Shein, en su página de Internet también ofrecen venta para mayoristas.

Shein y su polémica por trabajo forzado

Aunque Shein es de las marcas más famosas en redes sociales ha sido criticada porque supuestamente usa mano de obra barata y somete a sus trabajadores a trabajos forzados.

En ese sentido, un grupo de legisladores estadounidenses instó a la autoridad de contralor de Wall Street que exijan a la empresa que compruebe y certifique que no utiliza el trabajo forzado de integrantes de la etnia de los uigures como condición para una oferta pública accionaria.

Por su parte, un portavoz de Shein señaló que la compañía no tiene proveedores en la región de Xinjiang y que tiene "tolerancia cero" para el trabajo forzado.