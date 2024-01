La sociedad de la nieve: ¿Quién es Nando Parrado en la vida real y a qué se dedica actualmente?

Nando Parrado es uno de los sobrevivientes de los Andes en 1972 y su historia, junto con la sus compañeros, se narra en la película “La sociedad de la nieve” que se encuentra disponible en Netflix.

En el filme se relata la cruda la realidad de cómo es que un grupo de jóvenes lograron sobrevivir al accidente en el que el avión en el que viajaban se estrelló en los Andes y tras varios meses de estar en la nieve, lograron finalmente ser rescatados.

En la película se muestra que Nando Parrado y Roberto Canessa salieron del lugar en donde se estrelló el avión, para buscar ayuda y regresar por sus compañeros que seguía atrapados en la nieve.

Después de 10 días de caminar en la nieve, Nando Parrado y Roberto Canessa llegaron a la civilización y un policía del bosque los ayudó y fue así como las autoridades desplegaron un operativo para rescatar a los demás sobrevivientes.

Más de 50 años después de ese accidente de los Andes, algunos de los sobrevivientes siguen vivos y siguieron adelante.

¿Quién es Nando Parrado y qué hace actualmente?

Nando Parrado nació el 9 de diciembre de 1943, por lo que actualmente tiene 74 años de edad. Después de ser uno de los sobrevivientes de los Andes ahora es empresario y es copropietario de La Casa del Tornillo, una ferretería industrial de su familia en Montevideo, Uruguay.

Durante algunos años se dedicó al automovilismo, una de sus pasiones y compitió en el Campeonato Europeo de Turismos con el equipo Autodelta (Alfa Romeo), corriendo en el circuito Le Mans.

Posteriormente, Nando Parrado de “La sociedad de la nieve” también se dedicó a la televisión como productor y presentador. Asimismo, realizó conferencias de charlas motivacionales.

Nando Parrado de “La sociedad de la nieve” se casó con la modelo Veronique Van Wassenhove, con la que tuvo dos hijas: Verónica y Cecilia.

Nando señaló en una entrevista para Netflix que no se arrepiente de lo que vivió y que si tuviera la oportunidad de volver a subirse al mismo avión lo haría, porque el accidente cambió su perspectiva de vida para bien, pues dijo que de no haber pasado por lo que pasó no tendría la vida de ahora.