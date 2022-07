Succession, la favorita rumbo a los premios Emmy

La serie Succession es la gran favorita rumbo a los premios Emmy, al alcanzar las 25 nominaciones, entre ellas la de Mejor Serie de Drama, donde competirá con El juego del calamar, proyecto de Netflix que se convierte en el primero en lengua no inglesa en alcanzar una mención para el máximo galardón.

El drama ambientado en Corea del Sur, en el que los pobres son objeto de juegos brutales, obtuvo en total 14 categorías, se dio a conocer ayer. La producción continúa siendo la serie más popular de Netflix, convirtiéndose en su primera en cruzar la marca de mil millones de horas vistas, y en su primer año recibió 14 nominaciones al Emmy.

Otra de las preferidas este año es Ted Lasso, con 20 menciones. Tiene la oportunidad de ganar su segundo trofeo consecutivo a la Mejor Comedia.

Otros grandes nominados son la antología dramática ambientada en un resort tropical The White Lotus, también con 20 menciones; las comedias Hacks y Only Murders in the Building, con 17 cada una, y el drama de disfunción adolescente Euphoria, cuya estrella Zendaya se coronó como Mejor Actriz en 2020 y volvió a ser postulada.

Las nominadas a Mejor Serie de Drama son Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severanc, El juego del Calamar, Stranger Things, Succession y Yellowjackets.

El dato: The Crown, que dominó las categorías de drama en 2021, no se transmitió dentro del periodo de elegibilidad y está fuera de los premios este año.

El premio al Mejor Actor en una serie de drama se lo disputarán Jason Bateman por Ozark, Brian Cox por Succession, Lee Jung-jae por El juego del calamar, Bob Odenkirk por Better Call Saul, Adam Scott por Severance y Jeremy Strong por Succession.

El de Mejor Actriz en una serie de drama, Jodie Comer de Killing Eve, Laura Linney de Ozark, Melanie Lynskey de Yellowjackets, Sandra Oh de Killing Eve, Reese Witherspoon de The Morning Show y Zendaya de Euphoria.

El presidente de la Academia Televisiva, Frank Scherma, destacó ayer que se había presentado un número récord de programas, lo que refleja que la producción de series está en su punto más alto después de haberse reducido drásticamente durante la pandemia.

La ceremonia de los Emmy se transmitirá en vivo el 12 de septiembre por la cadena NBC. Aún está por anunciarse quién conducirá la gala.

