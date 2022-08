Survivor México 2022: “No robé. Tomamos comida de la basura”, afirma Gabo Cuevas

Gabo Cuevas fue el reciente eliminado de Survivor México 2022 y defendió a su tribu de Jaguares de los señalamientos de robo de comida y de otros suministros. Negó que su equipo haya hurtado alimentos, pues aseguró que en realidad ellos sacaban comida de la basura y hasta echada a perder.

“Yo no sé si decir que me robé un arroz sería correcto. No me robé, tomamos de la basura arroz, sí. Tomamos de la basura comida, frijoles que tiraban y que aparte están descompuestos y aun así así nos lo comíamos. Y no solamente nosotros, todos”, dijo Gabo Cuevas de Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

El periodista señaló que “todos hacen lo que sea por comer y lo que sea por un beneficio”. Asimismo, reveló que otros de sus compañeros también rompieron las reglas del reality show.

Cynthia, Gabo y David de Survivor México 2022 Foto: Especial

Señaló que Kenta robó arroz, que a Saadi le regalan galletas y acusó a Karim de haberle robado su comida al conductor del programa Carlos Guerrero “Warrior”.

“La palabra robar, en mi caso, me robé un shampoo, pero, insisto, es la supervivencia. No le robé la comida a Warrior como en su momento Karim lo hizo. Le robó la comida a Warrior y se la tuvo que regresar, eso no salió al aire”, reveló Gabo Cuevas de Survivor México 2022.

Me enoja porque nos están exponiendo y es más grave que un participante le robe al conductor, a que Yusef haya tratado de buscar arroz en una caseta de producción Gabo Cuevas de Survivor México 2022

Asimismo, el periodista explicó que en la temporada anterior del reality show, los concursantes también consiguieron comida que no estaba permitida.

“En la temporada pasada todos salieron gordísimos, Gary, Paco, Adianez, Cynthia, Julio, con curvas, porque aparte de que ganaban, ellos también robaban comida. Es la supervivencia, no le llamaría robar tomar del bote de la basura. No nos metimos a una casa a robar”, dijo Gabo Cuevas.

La fusión está cerca en Survivr México 2022

Los participantes de Survivor México 2022 están a un paso de la fusión, por lo que el periodista espera que los integrantes de Jaguares que quedan en el programa se mantengan unidos y leales.

“Confío en la lealtad de Cyntia y de David, pero creo que a esa altura ya todos se empiezan a eliminar porque los juegos de la fusión van a ser individuales”, explicó Gabo Cuevas.

También reveló que su favorito para ganar el programa es Yusef, pues considera que él es el mejor competidor, aunque señaló que también le gustaría que Viridiana pudiera llegar se llevara el gran premio.