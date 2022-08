Survivor México 2022: Gabo Cuevas revela que Karim le robó comida al conductor "Warrior"

La tribu de los Jaguares de Survivor México 2022 estuvo involucrada en una polémica, luego de que se dio a conocer que los integrantes de este equipo robaron comida y algunas provisiones, por lo que rompieron las reglas del programa.

Gabo Cuevas, quien fue el más reciente eliminado de Survivor México 2022, defendió a su equipo y señaló que no está de acuerdo con que los Jaguares hayan sido los más expuestos, pues reveló que otros integrantes del programa también cometieron actos que no están permitidos en el reality show.

El periodista acusó que Karim también robó comida, pero fue directamente la del conductor del programa Carlos Guerrero, “Warrior”.

“La palabra robar, en mi caso, me robé un shampoo, pero, insisto, es la supervivencia. No le robé la comida a Warrior como en su momento Karim lo hizo. Le robó la comida a Warrior y se la tuvo que regresar, eso no salió al aire. Me enoja porque nos están exponiendo y es más grave que un participante le robe al conductor a que Yusef haya tratado de buscar arroz en una caseta de producción.”, reveló Gabo Cuevas de Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

Yo defiendo a mi tribu Jaguar porque siento que los expusieron demasiado Gabo Cuevas de Survivor México 2022.

Asimismo, Gabo Cuevas defendió a Yusef, quien fue el principal concursante señalado del robo. “Me enoja mucho cómo le están tirando horrible a Yusef. Él es la persona que más ha disfrutado Survivor. Los que lo conocemos sabemos que no es lo que han querido pintar”, explicó el participante.

Además, señaló que Yusef ha sido el competidor que más traiciones ha recibido por parte de sus compañeros: “Se me hace de cobardes de gente que le han prometido lealtad y lo han traicionado como Cuchao, Nahomi, Kenta, Julián. Él ha sido muy traicionado”, dijo.