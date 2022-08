Survivor México 2022: Karim dice que Halcones no lo valoraron: "Nahomi se equivocó en sacarme"

Karim Sayeg fue el reciente eliminado de Survivor México 2022, sin embargo, el sobreviviente considera que todavía no era su tiempo de salir, pues él se veía en la final, además de que sintió que su equipo de Halcones no valoraba su presencia en la tribu.

“Después de cierto punto llegas a caer en una situación en la que te preguntas ‘¿estarás haciendo bien las cosas?’. Te hacen dudar de ti. Salgo y cuando empiezo a tener contacto con todas las personas, no sabes qué cosa tan increíble que no fui yo, que no me valoraron y que yo no era el que estaba cayendo en el error”, dijo Karim de Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

Señaló que su eliminación contra Catalina y Jacky fue difícil, ya que el factor del viento estuvo en su contra por las ráfagas que hicieron que sus piezas de madera se cayeran y por lo tanto él perdiera y tuviera que abandonar el programa.

Sin embargo, Karim mencionó que también se desconcentró debido a unos conflictos que se presentaron un día antes con los integrante de los Halcones.

Karim se despidió de Survivor México 2022 Foto: Especial

“Un día antes di el tercer punto para ganar el juego y después sale diciendo David que me mandaron (a la extinción) a mí porque yo era el más fuerte… Nahomi, antes del juego de eliminación, se acerca conmigo y me dice: ‘tú no hubieras dado ese tercer punto, si yo no hubiera dado el primero y Cathe el segundo. Me dio como coraje empecé a sentir que no valoraban nada mi presencia y me desconcentré”, señaló Karim.

El exintegrante de Halcones mencionó que él pensó que no debía estar en la eliminación, pues él se visualizaba como uno de los finalistas de Survivor México 2022.

Al igual que lo han comentado otros exHalcones, como Javier Ceriani y Christian Carrasco, Karim explicó que Nahomi es la que está detrás de todas las estrategias y eliminaciones.

Karim señaló que su problema con la modelo y maquillista fue que desde un inicio no se cayeron bien, así que ella decidió ponerse en su contra.

“La energía de Nahomi es: ‘si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, no puedes ser parte de esto, tienes que aceptar todo. Ella se dio cuenta que no me podía controlar y lo más fácil fue ponerse en contra mía e inventó varias cosas”, explicó el sobreviviente.

Karim dice que no se sentía valorado en su equipo Foto: Especial

Karim dijo que la estrategia de Nahomi es usar a la gente a su beneficio y una vez que ya no le sirve la elimina. En ese sentido el exHalcón prevé que la próxima persona en la mira de la líder de la tribu sería Cathe.

“Su niña Cathe ya no va a ser su niña, sino una pieza menos. Nahomi se equivocó en sacarme a mí. De aquí a la fusión necesitas un equipo fuerte y cuando sea fusión irte contra las otras tribus. Nahomi se está enfermando de poder, al final creo que se va a tropezar con sus propias estrategias”, mencionó.