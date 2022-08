Survivor México 2022: Christian Carrasco asegura que Nahomi no es leal ni confiable

Christian Carrasco es el más reciente eliminado de Survivor México 2022, durante su estancia en el programa tuvo diferencias con Nahomi Mejía, quien es la líder de la tribu Halcón.

Su enemistad con Nahomi empezó en las primeras semanas del programa, sin embargo para Christian, la maquillista no es una persona de fiar dentro de la competencia.

“Es una persona fuerte que da puntos y si gana Survivor estaría feliz, pero no es una personal leal, no es una persona que confiemos mucho. Si quiere te puede nominar porque tiene un grupo grande. En la competencia no es una persona confiable. Habla mal de todos, ella siempre se quiere ver bien”, dijo Christian Carrasco de Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

Christian Carrasco en el juego de la extinción de Survivor México 2022 Foto: Especial

El exintegrante de Halcones explicó que una de las estrategias de Nahomi es incitar a que todos los miembros de la tribu voten por una persona para que vaya a eliminación, pero ella no lo hace “para quedar bien y nos hacía ver a nosotros como malos”.

Christian Carrasco recordó que durante su estancia en Survivor México 2022 él y Karim intentaron quitarle el reinado a Nahomi, pero no lo lograron y, dijo que ella los castigaba con comida. Por otra parte, el excompetidor señaló que por ahora nadie más intentará revelarse hasta que llegue la fusión de las tribus.

“Las primeras dos semanas no nos servía correctamente a mí y a Karim. Yo nunca peleaba por la comida pero los mangos nos dejaba los podridos. Yo creo que nadie se va a revelar ahorita, pero en fusión estoy seguro que sí, por otras personas que fueron Halcón como Julián o Kenta, pero ahorita no. No convendría”, explicó Christian Carrasco.

Christian Carrasco de Survivor México 2022 cumplió un sueño que persiguió 9 años

El también dentista fue eliminado de Survivor México 2022 por Jacky Ramírez, quien recientemente entró al programa en lugar de Fátima Pérez. Sin embargo, Christian señaló que no quería irse, ya que era uno de los competidores con mejor rendimiento.

“Yo no me puse triste porque me elimino Jacky, me puse triste porque era mi sueño y sentía que por mi porcentaje de puntos no tendría que ser yo el eliminado”, comentó.

Christian Carrasco luchó nueve años para poder entrar a Survivor México 2022, realizó casting durante mucho tiempo, ya que él quería vivir la experiencia, pues era un gran fan de este programa, así como de La Isla y Exatlón México.

“Yo me preparé mucho en la parte de supervivencia, fui el primer participante de México que hizo fuego el primer día. Esta experiencia es la mejor de mi vida, que me ha hecho agradecer todo lo que tengo. Sin tuviera la oportunidad, estaría otra vez en Survivor”, señaló el dentista.

Christian Carrasco de Survivor México 2022 consideró que le faltó más malicia para durar más tiempo en el programa, sin embargo, para él ser hipócrita o doble cara no está en su ADN, pues considera que sus compañeros que han usado esta táctica han llegado más lejos.