Survivor México: ¿Quién es Nahomi Mejía, participante trans? Conoce su edad, estatura, novio...

Una de las participantes de Survivor México es la modelo y maquillista profesional Nahomi Mejía, quien al parecer será una de las favoritas en el reality de supervivencia extrema.

¿Quién es Nahomi Mejía de Survivor México?

Nahomi Mejía nació en Iguala Guerrero, es una reconocida maquillista y ha sido Miss Trans México. En una entrevista en 2019 que dio a Shanik Berkman dijo que se dio cuenta de que deseaba ser mujer a los cinco años. “Era obvio, me sentía diferente de ellos (sus hermanos)”.

Nahomi Mejía de Survivor México reveló que cuando tenía 15 años decidió hacer su cambio a mujer. Para ello, busco a especialistas y su familia jamás la abandonó.

Nahomi Mejía participó en Miss Trans representando a Ciudad de México su elegancia, porte y seguridad le valieron para ganar el certamen y fue a competir al evento internacional, donde dejó el nombre del país azteca en alto.

te puede interesar Survivor México: Carlos Guerrero promete más polémica e intensidad en la tercera temporada

Actualmente, Nahomi Mejía es maquillista profesional y diseñadora de imagen, se ha encargado de hacer el make up de celebridades de TV Azteca como lo fueron Anette Michelle y recientemente estuvo maquillando a la Chef Betty y a Tatiana en la última temporada de MasterChef Junior México.

¿Cuánto mide Nahomi Mejía de Survivor México?

En la entrevista que le dio Nahomi Mejía de Survivor México a Shanik reveló que mide 1.74m.

¿Quién es la pareja de Nahomi Mejía de Survivor México?

Hasta ahora no se sabe con exactitud quien es la pareja de Nahomi Mejía de Survivor México, pero ella ha declarado que está interesada en salir con hombres heterosexuales. “Me gustan los hombres heterosexuales, no me gustan los gays y no me gustan las mujeres, no me gustan los trans”, declaró en 2019.