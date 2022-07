Survivor México 2022: Javier Ceriani dice que Gabo Cuevas es el "veneno" de los Jaguares

Javier Ceriani se convirtió en el quinto eliminado de Survivor México 2022, en el duelo de la extinción se enfrentó a Julián Huergo y Gabo Cuevas, con quien tiene una fuerte rivalidad desde antes de ingresar al reality show.

El periodista de Chisme No Like señaló que problema de los Jaguares es Gabo Cuevas, pues consideró que es el “veneno” y “rata” de la tribu amarilla.

“Los Jaguares hasta que no se saquen a la rata de Gabo no van a estar tranquilos, van a estar siempre con ponzoña, roña, con mentiras. (Gabo) es el veneno que está ahí, que miente que traiciona, que oculta cosas, que no tiene ética”, dijo Javier Ceriani de Survivo México 2022 en entrevista con La Razón.

Cabe recordar que en la segunda temporada de Survivor México 2022, Gabo Cuevas fue el primer eliminado, sin embargo, en esta ocasión, parece que el también periodista encontró la táctica para sobrevivir más tiempo.

Gabo Cuevas, Javier Ceriani y Julián Huergo en el duelo de la extinción de Survivor México 2022 Foto: Especial

De acuerdo con Javier Ceriani, su rival ha logrado estar más de un mes y medio en el programa porque considera que es hipócrita.

“Fue hipócrita porque sabía que tenía que agradar y prostituirse, para eso es muy bueno. Se prostituyó, les puso cara bonita a todos, les hizo creer que era el buen amigo. Daba asco ver tanta hipocresía y tanta falsedad. Hay que tener estómago para eso. Están ahí porque saben ser hipócritas”, afirmó el conductor de Chisme No Like.

A diferencia de Gabo, Javier Ceriani señaló que se manejó de manera transparente y frontal, por lo que consideró ese fue su error, ser directo y sin estrategias para lanzarse contra sus compañeros.

“Mi función fue decir la verdad sin filtros, eso me costaba que me nominaran mucho porque a nadie le gusta tener en la familia a la persona que saca a la luz la mugre. Yo no tengo la capacidad para generar estrategias o hipocresías para ganar y hacer perder a otros; eso quizá fue mi falla, no pude ser hipócrita o prostituirme por un mango o por un coco”, explicó Ceriani de Survivor México 2022.

Para Javier Ceriani Survivor México fue un desafío con él mismo

El periodista comentó que su experiencia en el reality show de superviencia fue “increíble”, además de que se retó a él mismo porque tuvo que desconectarse un mes y medio del teléfono y de las noticias del espectáculo.

Así se despidió Javier Ceriani de Survivor México 2022 Foto: Especial

“Fue una experiencia increíble porque para mí dejar el celular el mes y medio con toda la información que yo estoy recibiendo todos los días fue un desafío a mí mismo”, explicó Ceriani.

Explicó que le gustó mostrar al público su parte más real y humana pues abrió su corazón en Survivor México 2022.

“Me alegra haber mostrado, algo que no puedo mostrar en mi programa todos los días, que es mi corazón, mi alma. Abrí mi corazón y la gente vio quien soy realmente. A mí me gustó que conozcan esa parte porque soy así y eso no me hace más blando ni más débil, simplemente me hace ser más real”, concluyó.