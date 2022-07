Survivor México 2022: Lupita dice que su equipo "jugó chueco" al mandarla a eliminación

Lupita Galán fue la cuarta eliminada de Survivor México 2022 y para ella su salida tuvo que ver con una estrategia de sus compañeros de Jaguares en la que “jugaron chueco”.

“Me sentí más atacada porque yo no pensé que todos me fueran a mandar, cuando pasa eso es porque realmente no están a gusto contigo o ellos pensaban que no les estaba dando puntos, pero les dije: ‘hice más que algunas de ellas’”, comentó Lupita Galán de Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

La exintegrante de Jaguares reiteró que sus compañeros la mandaron al duelo de la extinción porque ellos creían que por su culpa perdían los juegos por comida, sin embargo, Lupita les hizo ver el problema no era ella, sino algo más interno en la tribu.

Yo lo que supe es que dijeron que yo estaba reteniéndoles puntos y cuando estuve en el exilio ellos perdieron dos juegos. Les dije: ‘para que vean que conmigo o sin mí no han hecho puntos, así que tomen en cuenta que yo no soy la que les retenía puntos’ Lupita de Survivor México 2022

Para la participante del programa, la forma en la que se comportaron los integrantes de Jaguares con ella, al mandarla al exilio y a eliminación, no fue honesta y los señaló de “jugar chueco”.

“Ellos hicieron su plan conmigo, yo iba a jugar no a hacer planes con nadie. Me tocó y ni modo. De haber sabido yo hago (mi estrategia) con alguno de ellos, pero yo no iba a echarle a los compañeros y ellos sí jugaron chueco”, indicó.

Lupita y Gabo Cuevas en el Concejo Tribal de Survivor México 2022 Foto: Especial

te puede interesar Survivor México 2022: Rogelio Torres acusa a Yusef de desleal y dice que todos los Jaguares debieron ser castigados

Lupita señaló que otro de los motivos por el que fue enviada a la eliminación en Survivor México 2022 fue su edad, ya que tiene 55 años. Sin embargo, ella demostró que esto no es impedimento para cumplir los sueños.

“Me echaban la culpa de que no les daba puntos y por la edad, a lo mejor, se fijaron en eso, pensaron que estando puro joven la iban a hacer… La edad no impide nada, todos tenemos miedo a lo desconocido, pero a mí me gustan los retos, que la gente no tenga miedo de hacer lo que siempre ha querido”, dijo Lupita de Survivor México 2022.

Así se despidió Lupita de Survivor México 2022 Foto: Especial

Por otra parte, la exintegrante de los Jaguares habló de la mala racha por la que atraviesa el equipo y explicó que todo se debió a una baja de ánimo tras el cambio de equipo de Yusef Farah.

“Yusef siempre nos apoyaba sobre todo a las mujeres a mí me cuidó mucho. Yusef nos daba ánimo luego se va, y nosotros sin comer y la baja de ánimo sí pegó al equipo, todo el equipo se desanimó. Yo trataba de echarle ganas con él y sin él, pero no todos jalamos parejo”, dijo.