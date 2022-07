Survivor México 2022: Rogelio Torres acusa a Yusef de desleal y dice que todos los Jaguares debieron ser castigados

Rogelio Torres fue el tercer eliminado de Survivor México 2022, su salida se dio en medio de la polémica, luego de que sus compañeros exhibieron que él metió de contrabando proteína al programa.

El chef y enfermero se defendió y aunque reconoció que se equivocó al llevar el polvo a escondidas, reiteró que no actuó solo, sino que Yusef Farah y él lo planearon todo desde el principio, por lo que ahora considera que el exparticipante de Exatlón México lo traicionó al exhibirlo y no defenderlo.

“El plan era beneficiarnos de la proteína Yusef y yo, nada más, yo llevé esa proteína y era un conjunto de lealtad para nosotros dos”, dijo Rogelio Torres de Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

El chef señaló que quiso compartir la proteína con sus compañeros debido a que el equipo de Jaguares no tenía que comer, hasta que Yusef intervino y le pidió a Rogelio que le contara la verdad a los demás integrantes del equipo, algo que el enfermero vio como desleal de parte del atleta.

Así abandonó Rogelio Torres Survivor México 2022 Foto: Especial

“El primer día, en cuestión de sentimientos, no tenemos nada que comer y yo decido por mi propia voluntad hacer el atole de coco sin consultarles más que a Yusef. Esa misma tarde Yusef me dice ‘Cuchao es intolerante a la lactosa tienes que decirle’. Yo lo vi desleal y pensé que me quería mandar al ruedo para que ellos supieran, yo corría el riesgo de que me corrieran. Empiezo a ya no confiar en Yusef”, comentó Rogelio de Survivor México 2022.

te puede interesar Survivor México 2022: Rogelio mete proteína a escondidas y desata los MEMES

“El día 2 yo le comento a mis compañeros que tenemos proteína que se les estaba echando al atole y que si quieren que lo sigamos usando, adelante. Ellos supieron el lugar exacto en donde teníamos escondida la proteína, la teníamos enterrada y tenían la opción de que si querían agarrar un poco más, lo hicieran”, continuó Rogelio.

El exintegrante de Jaguares de Survivor México 2022 contó que debido a que sus compañeros tenían conocimiento de la situación la proteína que él llevó se terminó, reveló que la estuvieron consumiendo durante 15 días.

El duelo de la extinción de Karim, Rogelio y Catalina en Survivor México 2022 Foto: Especial

“Fueron 15 días de atole. El día 2 supieron, la mayoría, y si no estuvieron de acuerdo ¿por qué siguieron tomando atole el día 3, el día 4 y el día 15?”, comentó el sobreviviente.

Rogelio de Survivor México 2022 indicó que todo el equipo debía recibir un castigo, pero que debido a que todos se pusieron en su contra no pudieron ser sancionados.

Si se tenía que haber castigado (a todo el equipo) y como lo manejaron de que yo los engañé, en ese momento no puedes castigar a un equipo que está diciendo que no sabía; era la palabra de ellos contra la mía Rogelio Torres de Survivor México 2022

El chef indicó que tiene todas las pruebas de que él y Yusef se pusieron de acuerdo, pero señaló que no las va a presentar ante los medios de comunicación a menos que sea necesario.

Finalmente, Rogelio contó que se sintió triste después de lo que pasó y que sintió que en ese momento para él había terminado la aventura de Survivor México 2022, lo que se vio reflejado en el duelo de la extinción, ya que fue eliminado tras haber competido contra Catalina y Karim.

“Fue un sentimiento de ‘qué gachos’. En ese momento supe la calidad de personas que son, perdí mis ganas de seguir en Survivor… En mi último juego mi mente ya no estaba ahí, yo ya tenía que terminar el juego porque es la única manera de salir sin que haya consecuencias”, señaló.