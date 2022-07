Survivor México 2022: Javier Ceriani prevé que se desate la guerra entre Yusef y Nahomi

Javier Ceriani fue el quinto eliminado de Survivor México 2022 y a su salida señaló qué es lo que podría pasar con el equipo de los Halcones en las próximas semanas.

El periodista prevé que se desate una guerra entre Nahomi y Yusef, debido a que los dos son líderes y por ahora la maquillista y modelo ha absorbido el mayor control sobre los integrantes de la tribu.

“Yo creo que Yusef y Nahomi, tarde o temprano, se van a enfrentar y van a tener que manipular a sus colegas para ver a quién nominan. Nahomi tiene algo muy feo, que es que ella dice ‘vamos a nominar a Christian’, pero ella no lo nomina, no asume a quien quiere eliminar, eso es hipócrita. Yusef tiene miedo de enfrentar a Nahomi, yo creo que va a haber una guerra”, dijo Javier Ceriani de Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

Javier Ceriani prevé un enfrentamiento entre Nahomi y Yusef de Survivor México 2022 Foto: Especial

Señaló que Nahomi es quien controla los alimentos en los Halcones, lo que le da una ventaja sobre sus demás compañeros. “No me gustaba que ella tenía el control de la comida, en todos los Survivor los ganadores son los que manejan la comida”, recordó el periodista.

Para Javier Ceriani, Nahomi está haciendo uso de todos sus recursos para poder ganar, incluso, aplicar la santería.

“Veía en Nahomi algunas actitudes que no me gustaban: me tocaba el pelo y decía que se me iba a caer, empecé a sospechar por unos collares de esta religión (santería). Me preocupé porque dije ‘si ella quiere ganar tal vez use a su muertos, a sus espíritus”, comentó el conductor de Chisme No Like.

Así se despidió Javier Ceriani de sus compañeros de Survivor México 2022 Foto: Especial

En ese sentido, señaló que pese a los actos de la modelo y maquillista, él pudo salir librado, ya que, dijo, sabe cómo protegerse. “Yo estaba incómodo de dormir con esa persona, levantarme, desayunar con esa persona, para mí era muy estresante compartir con gente que no te quiere tanto”, señaló.

Sobre Yusef, Javier Ceriani de Survivor México 2022 reiteró que el exintegrante de Exatlón México está aburrido de estar con los Halcones, debido a que en los Jaguares todos le rendían pleitesía, mientras que en la tribu verde es un concursante más. El periodista espera que cuando llegue la fusión el deportista vuelva a ser feliz al reencontrarse con sus amigos.