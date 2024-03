Survivor México 2024: Toñita explota e insulta a los Halcones: 'Cállate el hocico'

Toñita ya está causando polémica en Survivor México 2024 y es que explotó contra sus compañeros en la tribu Halcón y a uno de ellos hasta lo mandó a callar.

Todo sucedió porque Toñita se fue al exilio y allá forjó una amistad muy cercana con Matías Gruener, aunque los dos eran de tribus diferentes, cuando el hijo de Susana Zabaleta fue eliminado del programa, la cantante de Tantoyuca, Veracruz, se mostró muy afectada al no ver a Mati de regreso en el programa.

Entonces Toñita, por error (o no) se le salió una porra para los rivales, los Jaguares, lo que causó el enojo de los Halcones, quienes no dudaron en expresar su descontento delante de Carlos Guerrero “Warrior”, Edwin y Tigre Blanco fueron los primeros en levantar la mano para quejarse.

¡Esto se puso que arde! Tσƞ̃itɑ explotó contra su tribu porque le reclamaron un "errorcito". Aunque intentaron calmarla parece que hubo más tensión. #SurvivorMéxico

𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 ➡️ https://t.co/yeYVjFCh6L 🔥 pic.twitter.com/Q9rADH6SmC — Survivor México (@mexico_survivor) March 27, 2024

Una vez que llegaron al campamento Toñita explotó contra todos sus compañeros y hasta lloró porque todos le reclamaron.

“El único error que cometí fue pararme y gritar una pin... Porra. Si soy la mala del cuento hagan lo que quieran”, señaló la cantante

La cantante siguió despotricando contra todos sus compañeros y les reclamó porque la juzgan por el error que tuvo de gritar por los Jaguares. “Me estoy partiendo la mad… por ustedes y por un pequeño error me juzgan… Me callé para no mentarle la mad… a este…”, dijo Toñita refiriéndose a Tigre Blanco.

Pero con quien más explotó fue contra Nico, a quien le dijo: “Cállate el hocico”, además de que le dijo otros insultos.

Usuarios reaccionan a pelea de Toñita en Survivor México

Los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar a la pelea de Toñita y todos la apoyaron, pues aseguran que es peor la actitud de los hombres del reality show.

“Onvres castrosos. Toñita es una reina, los otros unos pende…”, “No estoy de acuerdo en todo con Toña pero qué bola de cobardes todos contra ella, más los tipos esos”, fueron algunos de los comentarios que mostraron apoyo a la artista.

Además, los fans se quejaron de que Nico y Edwin no dan puntos y los calificaron de "muebles".