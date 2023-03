¿Tania Rincón y Daniel Pérez se separaron por culpa de Marc Crosas? "Algo pasó en Qatar"

La conductora de televisión Tania Rincón sorprendió al anunciar que se separaba de su esposo Daniel Pérez después de 16 años de relación.

El anuncio se da tan solo unos días después de que su compañera del programa Hoy, Andrea Legarreta, también diera conocer que se separó de Erik Rubín.

Tania Rincón y Daniel López no dieron a conocer las causas de su separación, solamente anunciaron que ya no estaban juntos y que el proceso ha sido amigable entre los dos, pero en las redes sociales, los usuarios han señalado a Marc Crosas como el tercero en discordia.

Los usuarios de Internet señalaron que entre Tania Rincón y el exfutbolista hubo algo cuando estuvieron en la cobertura del mundial de Qatar 2022.

“Algo pasó en Qatar”, “Marc Crosas se ligó a Tania Rincón”, “Tania Rincón se separó y desde Santos Laguna Marc Crosas no es titular, es tu momento campeón, el profe confía en ti”, “Me cuentan que el tercero en discordia es Marc Crosas (no se quién es) en la separación de Tania Rincón”, “Marc Crosas, sin rodilla, con el 40% de movilidad en su cuerpo y aun así se ligó a Tania Rincón, quien lo viera”, “A mí no me mienten, algo paso en Qatar con Marc Crosas y Tania Rincón. Se súper notó en los stories”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Tania Rincón y Marc Crosas estuvieron en la cobertura de Qatar 2022 Foto: Especial

Marc Crosas al ver la separación de Tania Rincon con su marido. pic.twitter.com/5QlSbdwb8T — Adrián 🦅💛💙 (@aDrM196) March 1, 2023

Pinché Marc Crosas, sin rodilla, con el 40% de movilidad en su cuerpo y aun así se ligo a Tania Rincón, quien lo viera — Salem (@Ezio656) March 1, 2023

Me cuentan que el tercero en discordia es Marc Crosas (no se quien es) en la separación de Tania Rincón — SIR DEUS (@POLVOMEXA) March 1, 2023

Tania Rincón se separó y desde Santos Laguna Marc Crosas no es titular, es tu momento campeón, el profe confía en ti — rodocop (@rodogmz) March 1, 2023

Se veía demasiado cuando estaban en el mundial. Las sonrisas, las miradas, el coqueteo. Era más que obvio.

Algo paso en el mundial. . — Wendy Macias (@WendyMa28625325) March 1, 2023

Tania Rincón desmiente que haya un tercero en discordia en su separación con Daniel Pérez

Tania Rincón salió de Televisa del programa Hoy y fue abordada por los reporteros y ahí la conductora dijo contundentemente que en su separación con Daniel Pérez no hubo un tercero en discordia.

Tania Rincón contó que el proceso de separación se está llevando de manera amistosa, pero que aun así no deja de ser doloroso. Asimismo, al igual que Andrea Legarreta señaló que se mantendrá unida a su ex esposo Daniel Pérez por sus hijos.

En el programa Hoy dijo que el domingo Daniel Pérez dejó la casa y ella y sus hijos fueron a conocer el nuevo hogar de su ex marido.

Por su parte, Marc Crosas presumió en su cuenta de Instagram que hace unos días se convirtió en papá nuevamente. "El 18 de febrero. En Zapopan, nació mi segunda hija, Aina. Todo salió perfecto con ella y su mamá, y bruno y yo las pudimos acompañar esa misma noche", escribió en la publicación.

KR